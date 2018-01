Le préfet hors grade de Bouaké, Konin Aka un ‘’symbole » de la réunification de la Côte d’Ivoire en 2007 à travers le redéploiement de l’administration en zone ex-rebelle est admis à faire valoir ses droits à la retraite. (Portrait).‘’Pionnier » du redéploiement de l’administration dans les ex-zones CNO (Centre-Nord et Ouest) régentées par l’ex-rébellion ivoirienne des Forces nouvelles,  le préfet de région, préfet du département de Bouaké, Konin Aka a été célébré, samedi, par les forces vives de son administration territoriale à l’occasion d’une cérémonie organisée en son honneur pour son départ à la retraite.

M. Aka, l’un des fonctionnaires ayant marqué de son empreinte l’histoire de ces dix dernières années du pays, figure au nombre des membres du corps préfectoral qui a dit ‘’non » au ‘’hold-up électoral » de l’ex-Président Laurent Gbagbo en 2010, après sa défaite au deuxième tour de l’élection présidentielle, se souvient un correspondant de presse à Bouaké.

Né en 1950 à Nguinou dans le département de Bongouanou (Est de la Côte d’Ivoire), c’est en 1975, soit à l’âge de 25 ans, que Konin Aka occupe son premier poste de fonctionnaire en tant que sous-préfet de Satama Sokoura (Centre-Nord).

En 1980, il rentre au cycle moyen supérieur de l’Ecole normale d’administration (ENA) et en ressort 3 ans plus tard pour être affecté à Korhogo (extrême Nord) en tant que sous-préfet.

 En 1991, il dépose ses valises à l’Ouest de la Côte d’Ivoire, précisément à Bangolo (1991) en tant que sous-préfet et à Guiglo en 1996 où il passe au grade de Secrétaire général.

Il est nommé préfet de Bouna (extrême Nord-Est) en 1997 puis préfet de région de Séguéla (Centre-Ouest ) en 2001. La crise militaro-politique éclate un an plus tard (2002) alors qu’il est encore en poste dans cette partie du pays désormais contrôlée par une rébellion armée.

A l’instar des autres fonctionnaires et agents de l’Etat de ces zones dites CNO, M. Aka regagne le Sud du pays alors resté loyal à l’ex-président Laurent Gbagbo.

 A la suite des accords politiques de Ouagadougou (APO) et après la célébration de la flamme de la paix en 2007 dans le fief de la rébellion à Bouaké, en présence de Guillaume Soro (Forces nouvelles) et des présidents ivoirien (Laurent Gbagbo) et burkinabé (Blaise Compaoré) de l’époque, Aka Konin devient le tout premier haut fonctionnaire à être affecté dans cette zone, 5 ans après le déclenchement de la crise.

En l’absence de bureau et de résidence, il s’installe dans un hôtel de Bouaké où il transforme la terrasse en lieu de travail. Un peu plus tard, grâce à un don d’un élu local, notamment l’ancien maire de la ville, Ibrahima Fanny, il aménage dans un appartement privé au quartier Kennedy qui lui servira en même temps de bureau et de résidence.

‘’Nous sommes arrivés ici à un moment particulièrement difficile et je n’ai pas besoin de rappeler tout ce que nous avons subit comme humiliation, frustration mais que nous avons dû supporter dans l’intérêt supérieur de l’Etat, et des populations de Bouaké », a fait remarquer Aka Konin lors de sa prise de parole à la fête organisée en son honneur.

Si aujourd’hui on fait un petit sondage, a-t-il poursuivi ‘’on verra que le préfet de Bouaké a le plus changé de résidence et de bureau en Côte d’Ivoire » parce que ‘’personne ne voulait des autorités préfectorales à l’époque ».

 Au total, pendant ses 10 années de service à Bouaké, le préfet a changé de bureaux deux autres fois après l’épisode de la terrasse de l’hôtel et de la résidence privée de Kennedy, soit 4 fois de suite.  Les locaux de la préfecture de région au quartier Djamourou ayant été vandalisés et entièrement saccagés pendant deux fois au cours de cette même décennie.

‘’Nous sommes venus en 2007 trouvés un Bouaké en lambeaux. Aujourd’hui nous partons (…). Je voudrais lancer un appel à tous, pour que ces quelques petits acquis que nous avons eus que ça soient multipliés en nous mettant vraiment au travail », a poursuit Konin Aka.

‘’Hors vous savez tous ici qu’on ne peut pas travailler s’il n’y a pas la paix, l’union et l’entente », a-t-il ensuite indiqué, priant pour que cessent les coups de fusils qui font fuir ‘’l’argent et les investisseurs » de cette ville où il a servi les dix dernières années de ses 43 ans de service au compte de l’Etat de Côte d’Ivoire, bien souvent au péril de sa vie, comme se fut le cas de l’épisode de la prise d’otage des soldats mutins en janvier 2017. L’un des moments difficiles de sa carrière qu’il s’est d’ailleurs remémoré avec humour. Â

Malgré ses moments ‘’chauds (…) Ce qui reste encore frais dans la mémoire collective des bouakéens en particulier et des ivoiriens en général, c’est la décision prise par le corps préfectoral des zones Centre-Nord-Ouest avec à sa tête le préfet Konin Aka, au soir des élections présidentielles en 2010, refusant de donner caution a un holdup électoral », s’est exprimé pour sa part, le maire de la commune de Bouaké, Nicolas Youssouf Djibo.

‘’Notre préfet malgré les tentatives de corruption qui l’aurait mis à l’abri du besoin pour le reste de ses jours, notre préfet et ses pairs se sont dressés comme un seul homme pour le triomphe du verdict sorti des urnes, cela au risque de leurs carrières et de toutes leurs vies », a-t-il ajouté.

C’est pourquoi, a par la suite indiqué le maire de la deuxième ville du pays, ‘’ce samedi 27 janvier 2018, consacré à la fête marquant le départ de notre préfet de région, préfet du département de Bouaké est un sentiment profond où s’entremêlent joie et tristesse ».

‘’Homme de paix et pacificateur émérite, homme affable, compétent et humble, grand manager et administrateur modèle » ou encore ‘’le dinosaure du corps préfectoral » ou bien tout simplement ‘’papa », sont entre autres quelques vertus, qualités et superlatifs attribués à l’illustré retraité par les forces vives de Bouaké dont le forum des confessions religieuses, le président du conseil régional de Gbêkê Jean Kouassi Abonouan, l’amicale des fonctionnaires et agents de l’Etat et l’ensemble du corps préfectoral exerçant dans cette région du Centre-Nord ivoirien.

‘’Si pendant mes 10 ans à Bouaké j’ai pu faire quelque chose c’est grâce à vous tous » s’est confié à son tour le désormais retraité, préfet de Bouaké, avant d’exhorter les populations de cette ville ‘’à l’unisson pour le développement de Bouaké ».

‘’Ce que nous avons vécu ici je ne veux plus voir ça ! Que les coups de fusil s’arrêtent parce que nous voulons nous développer et les coups de fusils chassent l’argent et les investisseurs (…) On veut coller l’image du #Koulaba# (vase de nuit)  à Bouaké, faisons tout pour que cette image ne reste pas sur Bouaké »,  a-t-il conclu.