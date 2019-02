Départ d’Alassane Ouattara pour le 32è sommet de l’UA à Addis-Abeba

Le Président ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan, vendredi, pour Addis-Abeba (Ethiopie) où il prendra part dimanche et lundi au 32è Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine autour du thème, «L’année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées internes : vers des solutions durables au déplacement forcé en Afrique ».Selon une note d’information de la présidence ivoirienne transmise à APA, ce sommet sera consacré à l’examen des questions liées à la paix et à la sécurité sur le continent africain, à la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l’Union Africaine, à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et à la mise en œuvre de la décision de la conférence sur les négociations post-Cotonou.

Cette 32è Session ordinaire sera également marquée par l’élection du nouveau Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine et la présentation du rapport sur le suivi de la mise en oeuvre de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine par le Président Alassane Ouattara, désigné « Champion » du suivi de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 par ses Pairs.

En marge de ce Sommet, M. Ouattara prendra part au 28è Forum des Chefs d’Etat et de Gouvernement du mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) et à l’initiative Smart Africa. Il aura également des entretiens avec ses homologues ainsi que de nombreuses personnalités.