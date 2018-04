DÃ©part de Raul Castro Ã  Cuba: le castrisme en bonnes mains

Raul Castro vient de cĂ©der la prĂ©sidence de Cuba Ă Miguel Diaz-Canel, mais le rĂ©volutionnaire de 86 ans et son hĂ©ritier de 58 ans veilleront Ă ce que l’hĂ©ritage castriste survive Ă cette transition, mĂŞme si des rĂ©formes sont aussi urgentes qu’indispensables.

La sortie de Raul Castro, de grande portĂ©e symbolique puisqu’elle vient tourner la page de six dĂ©cennies de pouvoir de la fratrie Castro, n’annonce pas de grands bouleversement sur l’Ă®le, du moins Ă court terme.

Lors d’une passation historique jeudi, l’ancien et le nouveau prĂ©sident ont insistĂ© sur la continuitĂ© du rĂ©gime, qui sera notamment garantie par le maintien de Raul Castro Ă la tĂŞte du Parti communiste de Cuba (PCC), coeur du pouvoir cubain, jusqu’en 2021.

Miguel Diaz-Canel a mĂŞme soulignĂ© dans son premier discours que « Raul Castro prĂ©sidera aux dĂ©cisions de grande importance pour le prĂ©sent et l’avenir de la Nation ».

« Il n’y a pas d’espace pour une transition qui ignore ou dĂ©truit le legs de tant d’annĂ©es de lutte », a-t-il insistĂ©.

De mĂŞme, le Conseil d’Etat, l’organe exĂ©cutif suprĂŞme qu’il prĂ©side, a Ă©tĂ© partiellement renouvelĂ©. Mais plusieurs reprĂ©sentants de la vieille garde comme Guillermo Garcia Frias, 90 ans, Leopoldo Cintra Frias, 76 ans, ou Ramiro Valdes, 85 ans, y sont encore solidement ancrĂ©s.

Dans ces conditions, « il est difficile d’imaginer qu’un changement et des rĂ©formes surviennent soudainement Ă un rythme accĂ©lĂ©rĂ© », anticipe Peter Hakim, du groupe de rĂ©flexion Inter-American Dialogue Ă Washington.

– « RĂ´le supĂ©rieur du Parti » –

Mais si une remise en cause du système est Ă exclure, des changement sont nĂ©cessaires, et certains sont d’ailleurs dĂ©jĂ sur les rails.

Le prĂ©sident sortant a profitĂ© de son allocution jeudi pour annoncer qu’une rĂ©forme constitutionnelle allait resurgir des cartons afin d’adapter la loi fondamentale « aux transformations politiques, Ă©conomiques et sociales » du pays.

Ce projet, qui pourrait faire l’objet de la crĂ©ation d’un poste de Premier ministre, sera soumis Ă rĂ©fĂ©rendum, mais Raul Castro n’a pas donnĂ© de dĂ©lai. Et il a prĂ©cisĂ© qu’il ne s’agissait aucunement de « modifier le caractère irrĂ©vocable du socialisme », ni « le rĂ´le supĂ©rieur du PCC ».

IngĂ©nieur en Ă©lectronique, Miguel Diaz-Canel n’est pas un spĂ©cialiste de l’Ă©conomie, mais il aura pour principale charge de poursuivre les rĂ©formes instillant une dose d’Ă©conomie de marchĂ© dans un système largement Ă©tatisĂ©, oĂą le salaire mensuel moyen ne dĂ©passe pas 30 dollars.

Cette « actualisation » esquissĂ©e avec Raul Castro doit impĂ©rativement ĂŞtre approfondie pour redresser une Ă©conomie encore stagnante –en dĂ©pit d’une hausse du PIB de 1,6% en 2017– et fortement dĂ©pendante des importations et de l’aide de son alliĂ© vĂ©nĂ©zuĂ©lien, aujourd’hui affaibli.

« Le plus urgent est de lancer les rĂ©formes (…) de rĂ©unification monĂ©taire et de dĂ©centralisation Ă©conomique. Le plus complexe sera d’affronter les consĂ©quences politiques de ces rĂ©formes et la pression en faveur d’autres changements qu’elles pourraient gĂ©nĂ©rer », juge l’expert cubain Arturo Lopez-Levy, professeur Ă l’UniversitĂ© du Texas Rio Grande Valley.

– « Pas de restauration capitaliste » –

Au sujet de la suppression de la dualitĂ© monĂ©taire, un système unique au monde qui provoque depuis 1994 des distorsions dans l’Ă©conomie, Raul Castro a avouĂ© qu’elle donnait « de sĂ©rieux maux de tĂŞte » aux dirigeants cubains depuis plusieurs annĂ©es.

A ceux qui anticipent une mutation de Cuba vers un modèle Ă la vietnamienne ou Ă la chinoise, M. Diaz-Canel a prĂ©venu que « sous cette lĂ©gislature il n’y aura pas d’espace pour ceux qui aspirent Ă une restauration capitaliste ». « Cette lĂ©gislature dĂ©fendra la rĂ©volution et poursuivra son perfectionnement », rien de plus.

« Cela ne va pas se faire en deux jours », prĂ©dit le politologue cubain Esteban Morales, qui ne voit pas « Diaz-Canel se lancer immĂ©diatement dans une sĂ©rie d’actions ».

« Le projet rencontre des difficultĂ©s, des dĂ©ficiences. Il faut l’amĂ©liorer, le perfectionner (…) mais cela ne pourra pas ĂŞtre l’oeuvre d’un seul homme, il faudra beaucoup d’unitĂ©, de cohĂ©rence », ajoute-t-il.

En attendant l’annonce de la composition du conseil des ministres, repoussĂ©e Ă juillet, se pose dès lors la question de la dynamique autour de laquelle s’articulera le duo au sommet de l’Etat cubain.

Pour la première fois depuis plusieurs dĂ©cennies, le prĂ©sident du Conseil d’Etat et des ministres ne cumulera pas ses fonctions avec celles de premier secrĂ©taire du parti unique.

« Evidemment le comportement de Raul sera observĂ© Ă la loupe, mais s’il dĂ©nigre Diaz-Canel, cela sera vu comme un aveu de choix erronĂ©, et donnerait l’impression de la remise en cause d’une transition. Raul a beaucoup investi en Diaz-Canel, et il a besoin qu’il rĂ©ussisse », estime Paul Webster Hare, professeur de relations internationales Ă Boston et ex-ambassadeur britannique Ă Cuba.