Départ des premiers pèlerins béninois pour le hajj

Le premier vol des pèlerins béninois à la Mecque s’est envolé, samedi de l’Aéroport International Bernadin Cardinal Gantin de Cotonou, en direction de Djeddah (Arabie Saoudite) avec à son bord 284 personnes.Avant leur départ, les pèlerins ont été logés sur un site aménagé par le gouvernement pour réduire le calvaire auquel ils sont soumis chaque année et leur assurer un meilleur confort de voyage. Ce site comporte un hall Hommes de 200 places, un hall femmes de 150 places, des lots de toilettes pour hommes et pour femmes et une grande cour entièrement pavée.

Au total, huit vols sont prévus pour convoyer 3000 pèlerins béninois à la Mecque.