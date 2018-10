Déraillement d’un train entre Rabat et Kénitra : 6 morts et 86 blessés

Un train de passagers a déraillé mardi à une vingtaine de km au nord de Rabat, faisant six morts et 86 blessés, selon un bilan officiel communiqué par l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) .« Le déraillement a fait six morts, selon le bilan actuel, et 86 blessés dans sept en état grave » a déclaré Mohamed Rabie Lakhlie, le directeur général de la compagnie ferroviaire de l’ONCF, qui s’est rendu sur place.

Le Roi Mohammed VI a donné ses instructions au ministre de l’Intérieur et au ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, qui se sont rendus sur les lieux de l’accident, pour l’évacuation des blessés à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat en vue de recevoir les soins nécessaires, indique un communiqué du Cabin et royal.

« En signe de compassion avec les familles éplorées des victimes, et pour atténuer leurs souffrances à la suite de cet accident tragique, inscrit dans le destin imparable de Dieu, Sa Majesté le Roi a décidé de prendre en charge personnellement les frais d’inhumation des victimes et leurs funérailles, leur exprimant Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion et implorant le Très-Haut d’entourer les victimes de Sa Sainte miséricorde et d’accorder patience et réconfort à leurs proches et prompt rétablissement aux blessés », souligne la même source.

« Une enquête a été ouverte en vue de déterminer les causes et les circonstances de cet accident », ajoute-t-on.