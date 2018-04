Dernier hommage Ã  la trÃ¨s populaire Winnie Mandela, « rempart » contre l’apartheid

Des dizaines de milliers de personnes ont rendu un dernier hommage samedi, dans le township sud-africain de Soweto, Ă Winnie Madikizela-Mandela, l’Ă©gĂ©rie populaire mais controversĂ©e de la lutte contre l’apartheid.

La cĂ©rĂ©monie organisĂ©e dans le stade d’Orlando plein Ă craquer conclut dix jours de deuil national dĂ©crĂ©tĂ©s en souvenir de celle qui est surnommĂ©e le « roc », « la Mère de la nation », la « libĂ©ratrice » ou encore l' »hĂ©roĂŻne », dĂ©cĂ©dĂ©e le 2 avril Ă 81 ans des suites d’une longue maladie.

« C’est ma mère qui a gardĂ© vivante la mĂ©moire de mon père » Nelson Mandela pendant ses 27 annĂ©es de dĂ©tention avant qu’il ne devienne prĂ©sident en 1994, a rappelĂ© sa fille aĂ®nĂ©e, Zenani Mandela-Dlamini, entre les « Viva Winnie, Viva » de la foule.

C’est elle qui « a gardĂ© son nom sur les lèvres des gens, qui a gardĂ© sa mĂ©moire dans le coeur de gens », a-t-elle ajoutĂ©, devant le cercueil recouvert d’un drapeau de l’Afrique du Sud et posĂ© au centre du stade.

Zenani Mandela-Dlamini a profitĂ© de son discours pour s’en prendre violemment Ă ceux qui ont « diabolisĂ© » l’image de sa mère, elle qui a combattu et « triomphĂ© » de « l’un des rĂ©gimes les plus puissants et cruels du siècle dernier ».

« Pourquoi ne pas avoir fait de mĂŞme pour ses homologues masculins et rappeler au monde les nombreux crimes qu’ils ont commis avant d’ĂŞtre appelĂ©s saints », a-t-elle dĂ©noncĂ©, regrettant la diffĂ©rence de traitement entre hommes et femmes.

Winnie Mandela a Ă©tĂ© mise en cause dans les exactions commises par sa garde rapprochĂ©e, le « Mandela United Football Club », qui a fait rĂ©gner la terreur Ă Soweto Ă la fin des annĂ©es 80.

– ‘RĂ©volutionnaire’ –

Elle a Ă©tĂ© condamnĂ©e en appel Ă deux ans de prison avec sursis et une amende pour l’enlèvement en 1988 de quatre jeunes hommes, dont l’un, Stompei Seipei, est ensuite dĂ©cĂ©dĂ©.

Près d’un quart de siècle après la fin officielle de l’apartheid en 1994, les motivations de ce groupe restent toujours mystĂ©rieuses. Selon un ancien policier repenti, le rĂ©gime blanc l’avait infiltrĂ©.

« Rempart » contre l’apartheid, Winnie Mandela a « montrĂ© le chemin dans les pĂ©riodes les plus difficiles », a pour sa part saluĂ© le prĂ©sident sud-africain Cyril Ramaphosa.

« Alors que nous lui disons adieu, nous devons reconnaĂ®tre que trop souvent (…) nous n’Ă©tions pas Ă ses cĂ´tĂ©s », a-t-il concĂ©dĂ©. « Je suis dĂ©solĂ© Mama que ton organisation (le Congrès national africain, ANC, au pouvoir) ait tardĂ© Ă t’honorer comme il se doit. »

Pendant les vingt-sept annĂ©es de dĂ©tention de Nelson Mandela, Winnie Madikizela Mandela a entretenu la flamme de la rĂ©sistance Ă l’apartheid, malgrĂ© les tortures, la solitude, les humiliations et les sĂ©jours en prison.

Dans une veine similaire, Julius Malema, le chef du parti de la gauche radicale des Combattants pour la libertĂ© Ă©conomique (EFF), très proche de Winnie Mandela, a dĂ©noncĂ© ceux qui ont trahi Winnie Mandela et la pleurent aujourd’hui.

Elle est restĂ©e « rĂ©volutionnaire » jusqu’Ă sa mort, « elle ne s’est jamais fait acheter », a-t-il lancĂ© entre de nombreux chants de lutte entonnĂ©s par le stade.

Dans les tribunes, les admirateurs de « Mama Winnie » sont venus nombreux cĂ©lĂ©brer son hĂ©ritage.

– ‘Pars en paix’ –

Elle « s’est battue pour notre libertĂ©. C’est essentiel de lui rendre hommage », a expliquĂ© Ă l’AFP Mufunwa Muhadi, 31 ans, vĂŞtue de noir et d’une coiffe colorĂ©e, la tenue choisie par de nombreuses Sud-Africaines pour rendre hommage Ă leur « hĂ©roĂŻne ».

« Elle Ă©tait un de nos meilleurs soldats. Elle s’est battue du dĂ©but Ă la fin. Pars en paix Maman. Tu as jouĂ© ton rĂ´le », a saluĂ© un autre spectateur en deuil, Brian Magqaza, 53 ans.

L’un des très rares Blancs dans le stade, Cullen Butler, 27 ans, a rendu hommage Ă celle qui « nous a enseignĂ©s Ă rester fidèles Ă nos convictions ».

Plusieurs dirigeants Ă©trangers, dont les chefs d’Etat congolais Denis Sassou Nguesso et namibien Hage Geingob, avaient fait le dĂ©placement en Afrique du Sud. Jesse Jackson, militant emblĂ©matique des droits civiques aux Etats-Unis, et la top model britannique Naomi Campbell aussi.

La fin de la cĂ©rĂ©monie a coĂŻncidĂ© avec le dĂ©but d’un violent orage, interprĂ©tĂ© par la foule comme une bĂ©nĂ©diction.

Le cortège funĂ©raire s’est ensuite dirigĂ© vers le cimetière de Fourways, un quartier rĂ©sidentiel de Johannesburg, oĂą l’Ă©gĂ©rie doit ĂŞtre enterrĂ©e aux cĂ´tĂ©s d’une de ses petites-filles.

Il était précédé de plusieurs dizaines des sympathisants de Winnie Mandela dansant sous une pluie battante.