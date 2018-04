Dernier hommage Ã  Winnie Mandela, l’Ã©gÃ©rie de la lutte anti-apartheid

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues samedi dans le township sud-africain de Soweto pour rendre un dernier hommage Ă Winnie Madikizela-Mandela, porte-flambeau populaire mais controversĂ© de la lutte contre l’apartheid, dĂ©cĂ©dĂ©e le 2 avril.

Ses obsèques, organisĂ©es dans un stade d’une capacitĂ© de 40.000 personnes dans la banlieue pauvre de Johannesburg, et son enterrement dans la foulĂ©e concluent dix jours de deuil national.

Depuis le dĂ©cès de « Mama Winnie » le 2 avril Ă 81 ans des suites d’une longue maladie, les cĂ©rĂ©monies d’hommages se sont succĂ©dĂ© dans le pays tout entier pour cĂ©lĂ©brer « le roc », « la Mère de la nation », la « libĂ©ratrice » et l' »hĂ©roĂŻne » de la lutte.

Pendant les heures les plus sombres du rĂ©gime raciste blanc et les 27 annĂ©es de dĂ©tention de son ex-mari Nelson Mandela, « Winnie », la militante politique et fĂ©ministe, a entretenu la flamme de la rĂ©sistance Ă l’apartheid. MalgrĂ© les tortures, les humiliations et les sĂ©jours en prison.

Son combat et son courage ont payé.

La photo du couple, main dans la main, à la libération de Nelson Mandela en 1990 symbolise la victoire sur le régime raciste blanc, qui tombera officiellement quatre ans plus tard.

Leur couple, lui, ne survivra pas. Ils se sĂ©parent en 1992, deux ans avant l’accession Ă la prĂ©sidence du prix Nobel de la paix, aurĂ©olĂ© de toute la gloire.

Parallèlement, l’image de Winnie se trouve Ă©cornĂ©e par des condamnations pour fraude, enlèvement et violences sur de jeunes militants.

Son cercueil enveloppé dans un drapeau vert, jaune et noir du parti du Congrès national africain (ANC, au pouvoir) est arrivé vendredi à sa maison de Soweto, le quartier modeste noir auquel elle est restée fidèle.

Sa dĂ©pouille a Ă©tĂ© accueillie par des centaines de ses fidèles, souvent vĂŞtus de noir, aux cris de « Winnie, Winnie ».

– ‘Pasionaria’ –

« Je suis venue pour faire partie de l’histoire », tĂ©moigne Beauty Tsakani Maluleke, Ă©ducatrice de 35 ans, venue spĂ©cialement de la province du Limpopo (nord). « Elle Ă©tait notre grand-mère bien aimĂ©e. Elle s’est battue pour notre pays. »

« Elle a combattu pendant que les hommes Ă©taient derrière les barreaux », a rĂ©sumĂ© l’une de ses admiratrices, Gloria Mabasa, un tatouage de Winnie sur la joue.

Samedi, le cortège funĂ©raire doit quitter Ă l’aube la maison de la « pasionaria des townships » pour le stade d’Orlando, Ă quelques kilomètres de lĂ . Pour l’occasion, des centaines de bus ont Ă©tĂ© affrĂ©tĂ©s pour transporter la foule de ses nombreux fidèles.

Plusieurs dirigeants Ă©trangers, dont les chefs d’Etat congolais Denis Sassou Nguesso et namibien Hage Geingob, sont attendus Ă la cĂ©rĂ©monie, oĂą le prĂ©sident sud-africain Cyril Ramaphosa prononcera l’Ă©loge funèbre.

Des personnalitĂ©s dont Jesse Jackson, militant emblĂ©matique des droits civiques aux Etats-Unis, assisteront eux aussi aux obsèques. « Elle n’a jamais cessĂ© de se battre », a saluĂ© vendredi le rĂ©vĂ©rend de 76 ans.

Y compris lorsqu’elle a Ă©tĂ© mise en cause dans les exactions commises par sa garde rapprochĂ©e du Mandela United Football Club, qui a fait rĂ©gner la terreur Ă Soweto Ă la fin des annĂ©es 80.

Près d’un quart de siècle après la fin officielle de l’apartheid, les motivations de ce groupe restent toujours mystĂ©rieuses. Selon un ancien policier blanc repenti, le rĂ©gime l’avait infiltrĂ©.

A l’Ă©poque, devant les mĂ©thodes musclĂ©es du « club de foot », l’ANC, fer de lance de la lutte anti-apartheid, avait fait part de son inquiĂ©tude. Winnie Mandela avait ignorĂ© ses appels.

Cette semaine, le prĂ©sident Ramaphosa a demandĂ© Ă ne pas « diaboliser » Winnie.

« Mama n’Ă©tait pas une personne parfaite », a reconnu auprès de l’AFP la ministre de la Communication Nomvula Mokonyane.

« Beaucoup d’entre nous ont fait des choses bien, mais aussi des choses terribles pendant la lutte. Il ne faut jamais oublier le contexte », a-t-elle insistĂ©, estimant que la militante Ă©tait critiquĂ©e « puisqu’elle est une femme ».

Après les funĂ©railles officielles, l’Ă©gĂ©rie populaire doit ĂŞtre enterrĂ©e samedi après-midi dans le cimetière de Fourways, un quartier rĂ©sidentiel de Johannesburg, aux cĂ´tĂ©s de l’une de ses petites-filles dĂ©cĂ©dĂ©e en 2010.