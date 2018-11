Des agriculteurs africains planchent à Dakar sur l’avenir des exploitations agricoles familiales

Le colloque international sur « L’avenir des exploitations agricoles familiales d’Afrique de l’Ouest dans une économie mondialisée » s’est ouvert, mardi à Dakar, en présence de plusieurs mouvements paysans venus de l’Afrique de l’ouest.La rencontre entre dans le cadre de la célébration des 10 ans de l’Initiative prospective agricole et rurale (Ipar) et est dédiée à feu Dr Jacques Faye, l’un des fondateurs de l’Ipar et ancien Dg de l’Institut sénégalaise de recherches agricoles (Isra).

« Au cours de cette rencontre, les participants (150 selon les chiffres des organisateurs) vont identifier et analyser les évolutions en cours et les défis auxquels les exploitations familiales sont confrontées. Après, des réponses à ces défis seront proposées. Mais, les débats et analyses devront permettre d’approfondir la réflexion en mettant l’accent sur les transformations structurelles de l’agriculture et notamment les exploitations familiales », a expliqué Dr Cheikh Oumar Bâ, Directeur exécutif de l’Ipar.

Il s’adressait à la presse en marge de l’ouverture du colloque qui va prendre fin le 29 novembre.

Pour arriver à cette fin, quatre thèmes sont au programme, à savoir « les évolutions des exploitations familiales face aux contraintes et opportunités de l’environnement national et international »; « les dynamiques foncières en Afrique de l’Ouest dans le contexte de la décentralisation : les organisations paysannes à l’épreuve des réformes en cours » ; « le dialogue multi-acteurs favorise-t-il l’efficacité des politiques publiques de développement agricole et rural » ; « pour une recherche agricole et agroalimentaire au service d’un développement agricole et rural durable ».

Selon Dr Bâ, il est attendu de la rencontre un agenda de recherche élaboré de manière consensuelle entre les différentes parties prenantes, des Actes du colloque, l’institutionnalisation d’un prix international dénommé Prix Jacques Faye pour la recherche agricole, entre autres résultats.