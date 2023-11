Des Camerounais chanceux ont encore gagné des prix intéressants chez 1xBet !

La société mondiale de paris 1xBet a organisé le deuxième tour de l’excitante promotion sportive « Joue sur une console et gagne ». Les visiteurs des boutiques de paris de Douala ont joué gratuitement au football virtuel sur la console Sony PlayStation 5, et les plus chanceux d’entre eux ont été récompensés par des prix sportifs précieux.

La deuxième édition de la promo « Joue sur une console et gagne » s’est déroulée dans deux villes à la fois : du 9 au 22 octobre à Douala et du 16 au 29 octobre à Yaoundé. Selon les termes, les joueurs devaient déposer 10 000 XAF ou plus, présenter le coupon à un employé de 1xBet dans une boutique de paris et marquer 3 buts sur un simulateur de football. Le respect de ces trois conditions a automatiquement converti les clients de 1xBet en participants au tirage au sort.

Les gagnants de la promotion ont été nommés dans les boutiques de paris locales les 22 et 29 octobre. Les candidats se sont rassemblés devant la tombola, où tous les coupons promotionnels avaient été placés au préalable.

Traditionnellement, des T-shirts et des casquettes portant le logo 1xBet ont d’abord été tirés au sort, puis les propriétaires de sacs à bandoulière, d’écouteurs et de sacs à dos de marque ont été déterminés. Le point culminant a été le tirage au sort de chaussures de football professionnelles. Qui sait, peut-être que pour les gagnants, elles deviendront un billet pour le grand football ! Tous les invités ont également goûté des rafraîchissements et d’autres friandises pour célébrer leur participation aux tirages au sort. Il n’y a pas eu de déçus, car les joueurs savaient qu’il y aurait de nombreuses promotions similaires à l’avenir.

« Tout le monde au Cameroun aime et sait jouer au football, mais tout le monde n’a pas eu la chance d’y jouer sur une console moderne. Nous avons décidé de remédier à cette regrettable injustice et, pour la deuxième fois, nos clients ont eu l’occasion de marquer quelques buts pour leur équipe préférée avec un joystick dans les mains.

Nous avons tiré au sort des équipements sportifs parmi les participants – tout jeu est deux fois plus intéressant lorsqu’il offre la possibilité de gagner des prix de valeur. Nos gagnants ont reçu des T-shirts, des casquettes, des sacs à bandoulière, des sacs à dos à ballons et, bien sûr, des chaussures de foot. Ils peuvent désormais réaliser leurs rêves d’enfant et jouer au football comme de vrais pros.

Le développement du sport local est l’un de nos principaux objectifs en tant que bookmaker responsable. Nous sommes heureux que cette promotion continue de susciter autant d’intérêt et promet de nouvelles surprises à nos clients« , a déclaré Alex Sommers, représentant de 1xBet.

Le deuxième tour de la promotion « Joue au football et gagne » est à peine terminé et le bookmaker 1xBet prépare déjà de nouveaux concours avec des prix intéressants pour ses joueurs ! Suis les annonces de la société sur le site officiel et dans les réseaux sociaux pour devenir un gagnant de la prochaine édition !