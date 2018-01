Des cÃ©lÃ©britÃ©s de Hollywood lancent un projet anti-harcÃ¨lement sexuel

Plus de 300 actrices ou femmes scĂ©naristes, metteuses en scène et autres personnalitĂ©s du cinĂ©ma ont lancĂ© lundi un projet destinĂ© Ă permettre de lutter concrètement contre le harcèlement sexuel, aussi bien Ă Hollywood que dans d’autres mĂ©tiers partout aux Etats-Unis.

Le projet « Time’s Up » (« C’est fini ») disposera notamment d’un fonds destinĂ© Ă financer un soutien lĂ©gal pour les femmes et hommes victimes de harcèlement sexuel au travail. L’organisation a dĂ©jĂ recueilli plus de 13 des 15 millions de dollars qu’elle s’Ă©tait fixĂ©e comme but pour ce fonds.

Le projet vise principalement ceux dont les emplois mal payĂ©s ne leur permettent pas de se dĂ©fendre – travailleurs de l’agriculture, domestiques, concierges, ouvriers et serveuses.

« Souvent, le harcèlement persiste parce que les harceleurs ne payent jamais les conséquences de leurs actes », explique le groupe dans la « lettre de solidarité » sur son site.

Cette lettre, qui commence par « Chères soeurs » et se termine par « solidairement », a également été publiée sur une pleine page dans le New York Times et dans le journal en langue espagnole La Opinion.

Time’s Up appelle Ă©galement Ă ce qu’il y ait plus de femmes en position de pouvoir, ainsi qu’Ă des salaires et opportunitĂ©s pour les femmes Ă©gales Ă ceux des hommes, et demande aux mĂ©dias de mettre en lumière les abus ayant lieu « dans des domaines professionnels moins glamour et moins valorisĂ©s » que le cinĂ©ma.

« Nous nous engageons Ă©galement Ă continuer Ă pousser pour de rĂ©els changements dans notre propre domaine, afin de faire de l’industrie du show-business un endroit sĂ»r et Ă©quitable pour tous », ajoute la lettre.

Parmi les membres de Time’s Up, formĂ©e Ă la suite du dĂ©luge d’accusations de harcèlement sexuel qui a suivi le scandale autour de la conduite du producteur Harvey Weinstein, figurent notamment les actrices Cate Blanchett, Ashley Judd, Natalie Portman et Meryl Streep, la prĂ©sidente de Universal Pictures Donna Langley, mais aussi l’Ă©crivaine fĂ©ministe Gloria Steinem, l’avocate et ex-chef de cabinet de Michelle Obama Tina Tchen et la co-prĂ©sidente de la Fondation Nike Maria Eitel.