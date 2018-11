Des conventions de 43 milliards de FCFA signées entre Paris et Brazzaville

La France et la République du Congo ont signé, lundi à Brazzaville, une série de conventions de financement d’un montant total de 43 milliards de FCFA, rapporte un communiqué du ministère congolais des Finances et Budget parvenu mardi à APA.Calixte Nganongo, ministre congolais des Finances et du Budget, Bertrand Cochery, ambassadeur de la France au Congo et Lionel Cafférini, directeur de l’Agence française de développement (AFD), ont signé les conventions dont la première, estimée à 6,5 Milliards de FCFA, vise à appuyer la politique d’action sociale du Congo (projet TELEMA), notamment la prise en charge des populations vulnérables.

Le deuxième convention, axée sur un projet intitulé « paysage forestier Nord Congo », est financée à hauteur de 4 milliards de FCFA par le Cadre du Contrat de désendettement et de développement (C2D), souligne le communiqué.

Ce projet vise à assurer le maintien du continuum écologique et la préservation de la diversité biologique dans les territoires du nord Congo.

Le troisième projet vise la relance de l’agriculture pour un montant de 5,2 milliards FCFA là où le quatrième concerne la gestion des inondations et de l’assainissement dans la ville de Pointe-Noire pour un montant de 26,2 milliards de FCFA.

Ces signatures, souligne le communiqué, sont intervenues à la suite d’une réunion du Comité d’orientation Stratégique mis en place entre le Congo et la France pour assurer le suivi conjoint des projets financés dans le Cadre du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D).

Par ailleurs, rappelle le communiqué, ces conventions sont un complément à l’annulation de la dette accordée par les créanciers du Club de Paris suite à l’atteinte en 2010 par le Congo du point d’achèvement de l’initiative renforcée Pays pauvres très endettés (PPTE).

En effet, la France a consenti un effort bilatéral additionnel sous la forme de deux Contrats de désendettement et de développement.

Outre ces conventions, une vingtaine de projets structurants sont actuellement financés par l’AFD au Congo pour un montant d’environ 300 milliards de FCFA, indique le communiqué.