Des dizaines de milliers de Hongrois manifestent contre la rÃ©Ã©lection d’Orban

Des dizaines de milliers de Hongrois ont manifestĂ© samedi Ă Budapest pour protester contre la rĂ©Ă©lection du Premier ministre Viktor Orban, l’accusant d’avoir faussĂ© le vote il y a une semaine, selon des journalistes de l’AFP.

La foule a dĂ©filĂ© dans le centre de la capitale hongroise en direction du Parlement, devant lequel devait avoir lieu une manifestation sous le slogan « Nous sommes la majoritĂ© ! ».

« Nous voulons vivre dans un Etat de droit (…) Nous voulons vivre dans une vraie dĂ©mocratie », a dĂ©clarĂ© un des organisateurs de la manifestation, Viktor Gyetvai, un Ă©tudiant de 20 ans.

Le Premier ministre conservateur Viktor Orban a décroché dimanche dernier un troisième mandat consécutif, son parti Fidesz ayant remporté près de la moitié des suffrages.

Le gouvernement de ce dirigeant de 54 ans est rĂ©gulièrement accusĂ© de museler les mĂ©dias en soumettant le service public Ă un contrĂ´le Ă©ditorial Ă©troit et en favorisant l’achat de mĂ©dias indĂ©pendants par des hommes d’affaires alliĂ©s du pouvoir.

Les observateurs de l’Organisation pour la sĂ©curitĂ© et la coopĂ©ration en Europe (OSCE). ont estimĂ© dans un rapport cette semaine que si les opĂ©rations de vote s’Ă©taient dĂ©roulĂ©es dans des conditions satisfaisantes, la capacitĂ© des Ă©lecteurs Ă voter en connaissance de cause avait en revanche Ă©tĂ© entravĂ©e par la « rhĂ©torique xĂ©nophobe » ambiante et la « partialitĂ© des mĂ©dias ».