Des élèves enlevés par des sécessionnistes au Cameroun

Au moins 20 élèves de Lord’s Bilingual Academy de Kumba dans la région du Sud-ouest ont été enlevés par des milices séparatistes qui militent pour l’indépendance des régions anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest.« Des élèves ont été enlevés mais nous n’avons pas le nombre exacte des personnes enlevées. Mais au moins vingt élèves et un encadreur. Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour retrouver et libérer les otages sains et saufs », a indiqué le gouverneur du Sud-Ouest Bernard Okalia Bilai.

Il faut rappeler que ce type d’enlèvement de masse d’élèves n’est pas nouveau dans ces deux régions en crise.

Au moins 81 personnes, dont 79 élèves, avaient été enlevées dans la nuit de dimanche 4 à lundi 5 novembre 2018 dans le campus du Collège presbytérien de Nkwen dans la ville de Bamenda dans la région du Nord-Ouest, avant d’être libérés par des forces de l’ordre à une centaine de kilomètres de lieu d’enlèvement.

Des séparatistes qui sont contre le fonctionnement des écoles, multiplient ces actes d’enlèvements des élèves pour décourager les parents à envoyer leurs enfants à l’école, sans oublier qu’ils exigent souvent des rançons avant leur libération.