Des Ã©quipes moins fortes que le Burkina Faso et le Cameroun sont en Â¼ de finale (entraineur du Burkina Faso)

L’entraineur des Etalons du Burkina Faso Idrissa Malo TraorĂ© alias Saboteur, a dĂ©clarĂ© mercredi soir lors de la confĂ©rence de presse d’après-match que des Ă©quipes moins fortes que le Burkina Faso et le Cameroun (Ă©liminĂ©es) ont accĂ©dĂ© en quart de finale du CHAN, Maroc 2018.« Je fĂ©licite mon frère Song. Il y a des Ă©quipes qui n’Ă©taient pas plus fortes que le Burkina Faso et le Cameroun mais qui sont en quart de finale », s’est consolĂ© l’entraineur des Etalons locaux du Burkina Idrissa Malo TraorĂ© dit Saboteur après l’Ă©limination du CHAN du Burkina Faso et du Cameroun.

L’entraineur burkinabè qui n’a pas citĂ© de nom d’Ă©quipe, a fĂ©licitĂ© son homologue et « frère » du Cameroun pour le travail abattu lors de ce 5e CHAN. Il a poursuivi que « les deux Ă©quipes ont jouĂ© engagĂ© sans aucun calcul que ce soit ».

Après avoir Ă©changĂ© les contacts, les deux techniciens du football, Song et TraorĂ©, se sont encouragĂ©s pour la suite de leur carrière d’entraineur.

Le Burkina Faso et le Cameroun, logĂ©s dans le groupe D en compagnie du Congo et de l’Angola et Ă©liminĂ©s dès le premier tour, n’ont jamais remportĂ© le CHAN en 5 Ă©ditions.Â

Le CHAN Maroc se déroule du 13 janvier au 4 février 2018.