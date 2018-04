Des experts sur le lieu de l’attaque chimique prÃ©sumÃ©e en Syrie

Une Ă©quipe de l’Organisation internationale pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) est arrivĂ©e mardi dans la ville syrienne de Douma pour enquĂŞter sur une attaque chimique prĂ©sumĂ©e, mais les Occidentaux doutent qu’ils puissent encore trouver des preuves sur place.

Mardi soir, leur travail n’avait pas encore commencĂ©, selon l’ambassadeur syrien auprès des Nations unies, Bashar Jaafari, qui a annoncĂ© qu’ils attendaient un feu vert d’une Ă©quipe de sĂ©curitĂ© de l’ONU.

Dix jours après les faits prĂ©sumĂ©s, l’agence officielle syrienne Sana a annoncĂ© l’arrivĂ©e d' »experts de la commission des armes chimiques » Ă Douma, oĂą plus de 40 personnes auraient pĂ©ri sous l’effet de gaz toxiques le 7 avril au moment oĂą cette ville aux portes de Damas Ă©tait encore aux mains des rebelles.

Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni –qui accusent le rĂ©gime de Bachar al-Assad d’ĂŞtre derrière cette attaque– ont menĂ© le 14 avril des frappes en Syrie en reprĂ©sailles.

Damas et Moscou, son alliĂ©, ont dĂ©menti toute implication, accusant les rebelles de « mise en scène » et rĂ©clamant une mission de l’OIAC pour enquĂŞter sur des « allĂ©gations ».

Les experts de l’OIAC ont dĂ©butĂ© leur mission dimanche Ă Damas mais n’avaient pas encore pu se rendre Ă Douma.

La Russie et la Syrie avaient expliquĂ© ce dĂ©lai par des « problèmes de sĂ©curitĂ© » et le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait niĂ© toute mauvaise volontĂ©, jugeant « sans fondement » les informations faisant Ă©tat d’une « entrave » au travail des experts.

Mais les Occidentaux, qui travaillent depuis leurs frappes sur un projet de rĂ©solution sur la Syrie Ă l’ONU, ne cessent d’afficher leurs doutes.

– Programme « clandestin » –

« Les Russes pourraient avoir visitĂ© le site de l’attaque. Nous craignons qu’ils ne l’aient altĂ©rĂ© dans l’intention de contrecarrer les efforts de la mission de l’OIAC », a dĂ©clarĂ© lundi Ken Ward, ambassadeur amĂ©ricain auprès de cette organisation dont le siège est Ă La Haye.

Le ministère français des Affaires Ă©trangères a aussi jugĂ© mardi « très probable que des preuves et des Ă©lĂ©ments essentiels disparaissent ».

Le ministère russe des Affaires Ă©trangères s’est dit « très Ă©tonnĂ© » par ces propos, arguant du fait notamment que la Russie s’Ă©tait prononcĂ©e pour l’envoi « le plus vite possible » d’une inspection de l’OIAC Ă Douma.

L’ambassadeur français aux Pays-Bas Philippe Lalliot a affirmĂ© lundi que la prioritĂ©, après les frappes occidentales en Syrie, Ă©tait de permettre Ă l’OIAC le dĂ©mantèlement total du programme chimique syrien « clandestin ».

En 2013, après une attaque au gaz sarin près de Damas qui avait fait plusieurs centaines de morts selon les Occidentaux, le rĂ©gime syrien avait fini par rejoindre l’OIAC sous la pression internationale et avait pris l’engagement de dĂ©clarer tous ses stocks et de ne plus jamais utiliser d’armes chimiques.

En 2014, l’OIAC avait affirmĂ© que la Syrie s’Ă©tait dĂ©barrassĂ©e de ses armes chimiques. Mais en 2017 une mission conjointe avec l’ONU avait conclu que Damas avait utilisĂ© du gaz sarin contre Khan Cheikhoun (nord-ouest) oĂą 80 personnes avaient pĂ©ri.

C’est dans ce contexte tendu que les mĂ©dias syriens ont annoncĂ© dans la nuit de lundi Ă mardi une « agression », affirmant que la dĂ©fense aĂ©rienne syrienne avait abattu des missiles, avant de se rĂ©tracter.

« Une fausse alerte concernant une violation de l’espace aĂ©rien durant la nuit a entraĂ®nĂ© le dĂ©clenchement des sirènes de la dĂ©fense aĂ©rienne », a reconnu l’agence Sana.

– « Fausse alerte » –

Trois jours après les frappes occidentales sur la Syrie, le prĂ©sident français Emmanuel Macron a assurĂ© mardi que les trois grandes puissances Ă©taient intervenues pour « l’honneur de la communautĂ© internationale ».

Devant le Parlement europĂ©en, il a concĂ©dĂ© que ces bombardements ciblĂ©s « ne rĂ©glaient rien » dans une guerre qui a fait plus de 350.000 morts et jetĂ© des millions de personnes sur les routes depuis 2011.

La Turquie, qui appuie des rebelles syriens et avait vu dans ces frappes une riposte « appropriĂ©e », a affirmĂ© qu’elle continuerait ses « efforts communs » avec la Russie et l’Iran –les alliĂ©s de Damas– pour une solution « dans le cadre du processus d’Astana », selon des sources turques.

Ce processus parrainĂ© par Ankara, TĂ©hĂ©ran et Moscou a notamment permis l’Ă©tablissement de quatre « zones de dĂ©sescalade » visant Ă rĂ©duire les affrontements en Syrie.

Grâce Ă l’appui dĂ©cisif de la Russie Ă partir de 2015, le rĂ©gime de Bachar al-Assad est parvenu Ă reprendre le contrĂ´le de la majoritĂ© du pays.

Le jour des frappes occidentales, Damas a d’ailleurs annoncĂ© avoir repris possession de toute la Ghouta orientale –longtemps un fief rebelle Ă la pĂ©riphĂ©rie de Damas– après l’Ă©vacuation de milliers de rebelles et leurs familles.

L’agence Sana a fait Ă©tat mardi d’un nouvel accord d’Ă©vacuation de combattants du groupe Jaich al-Islam de Doumeir, près de Damas. Ils doivent ĂŞtre Ă©vacuĂ©s dans le nord du pays, en zone rebelle.

Le conflit en Syrie s’est complexifiĂ© au fil des ans avec l’implication de pays Ă©trangers et de groupes jihadistes sur un territoire morcelĂ©.

Washington soutient notamment des combattants kurdes engagés dans la lutte contre le groupe Etat islamique et a déployé des troupes dans les territoires tenus par la minorité dans le nord du pays.

Les Etats-Unis « n’ont pas de place en Syrie », a toutefois averti mardi Ayman Soussan, ministre adjoint syrien des Affaires Ă©trangères.