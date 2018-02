Des femmes africaines actives dans le domaine de l’eau formÃ©es au Maroc

Au total quinze (15) femmes actives du RĂ©seau des Femmes Professionnelles de l’Eau et de l’Assainissement membres de l’Association Africaines de l’Eau (AAE), ont suivi du 29 janvier au 2 fĂ©vrier 2018 un atelier de formation au profit des femmes africaines actives dans le domaine de l’eau.Cette formation a Ă©tĂ© organisĂ©e par l’Agence Marocaine de CoopĂ©ration Internationale (AMCI) et l’Institut International de l’Eau et de l’Assainissement (IIEA) relevant de l’Office National de l’ElectricitĂ© et de l’Eau (ONEE) avec l’appui de l’agence de coordination et d’exĂ©cution de la politique belge de dĂ©veloppement (ENABEL).

Les participantes Ă cette session sont originaires de sept (07) pays d’Afrique : BĂ©nin, Burkina-Faso, GuinĂ©e, Mali, Niger, la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, et SĂ©nĂ©gal.

L’objectif de cette formation est de dĂ©velopper les compĂ©tences des participantes en matière de gestion et de contrĂ´le de la qualitĂ© des eaux.

Lors de la clĂ´ture de cette session de formation, tenue Ă Rabat, M. Mohamed Methqal, ambassadeur, Directeur GĂ©nĂ©ral de l’AMCI a rappelĂ© l’engagement du Roi du Maroc pour la promotion de la CoopĂ©ration Sud- Sud et le dĂ©veloppement durable du continent africain.

Il a ajoutĂ© l’importance de ce programme, ciblant des femmes africaines dans le domaine de l’eau qui reste un secteur stratĂ©gique pour le dĂ©veloppement durable de l’Afrique et la sĂ©curitĂ© alimentaire de sa population.

Cette formation, a ajoutĂ© M Methqal, traduit l’engagement du Royaume du Maroc Ă tisser et Ă renforcer les liens d’un partenariat solidaire et multidimensionnel avec les pays africains, surtout dans les domaines de la formation et la coopĂ©ration technique et le renforcement des capacitĂ©s.