Des jeunes femmes leaders d’Afrique formées en stratégie de développement

Jely Group et la Fondation Expérience Pour Tous (EPT) ont offert, une séance de formation aux lauréates du programme African Women of the future Fellowship (AWF) sur le thème, « stratégie pour le développement d’une carrière enrichissante et d’une entreprise pérenne ».Ces jeunes femmes de divers pays africains, majoritairement entrepreneurs et/ou en situation d’emploi, et dont l’âge varie entre 22 et 33 ans, ont pu bénéficier au cours de cette formation intervenue le vendredi 17 juillet dernier, de stratégies et d’outils pratiques afin de mener avec succès aussi bien leurs carrières professionnelles que leurs entreprises actuelles et futures.

M. Mamadou Kouyaté, Managing Partner de Jely Group, en sa qualité de conférencier a illustré sa présentation avec des cas pratiques issus de son expérience de salarié et d’entrepreneur.

«Le succès de toute entreprise, qu’elle soit personnelle, professionnelle ou entrepreneuriale, part de la définition d’objectifs. Avec une idée claire de la destination finale, l’on peut concentrer ses forces dans les activités qui l’y amèneront, et bâtir au plus tôt une stratégie efficace. », a-t-il expliqué.

AWF est un programme de leadership et de mentorat de la jeune femme leader initié par la Fondation SEPHIS en partenariat avec ONU Femmes et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Ce programme intègre un accompagnement technique, l’organisation d’ateliers de formations intensives et la mise à disposition de personnes ressources avec pour objectif final de consolider les projets portés par les bénéficiaires.