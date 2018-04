Des milliers de Syriens fÃªtent Ã  Damas la « victoire » dans la Ghouta

Des milliers de Syriens se sont rassemblĂ©s lundi sur une place de Damas pour cĂ©lĂ©brer la « victoire » du pouvoir de Bachar al-Assad dans la Ghouta orientale et dĂ©noncer les rĂ©centes frappes occidentales sur le pays.

Les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont menĂ© samedi avant l’aube des frappes contre des positions militaires du rĂ©gime, en reprĂ©sailles Ă une attaque chimique prĂ©sumĂ©e une semaine plus tĂ´t dans la ville de Douma, ultime fief rebelle dans la Ghouta. La rĂ©gime a niĂ© toute implication.

Le jour mĂŞme des frappes, l’armĂ©e syrienne a annoncĂ© la reconquĂŞte totale de cette rĂ©gion situĂ©e aux portes de Damas, au terme des dernières Ă©vacuations de combattants rebelles.

Cette « victoire » du rĂ©gime et de son indĂ©fectible alliĂ© russe a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ©e par des milliers de personnes, rassemblĂ©s place des Omeyyades Ă Damas, Ă la veille de la fĂŞte nationale, le 17 avril, commĂ©morant la fin de l’occupation française en 1946.

Certains participants ont brandi des drapeaux syriens, d’autres des portraits du prĂ©sident Assad.

FermĂ©e Ă la circulation, la place, l’une des plus grandes de la capitale, a Ă©tĂ© dĂ©corĂ©e avec d’imposants portraits de M. Assad, l’air grave, arborant uniforme militaire et lunettes de soleil, mais aussi de son père, Hafez, qui l’avait prĂ©cĂ©dĂ© Ă la tĂŞte du pays.

« Dieu, la Syrie, Bachar et c’est tout », ont notamment scandĂ© les participants. De nombreux jeunes Ă©taient prĂ©sents, alors que les Ă©tablissements scolaires participaient Ă l’Ă©vènement.

« Nous sommes ici pour cĂ©lĂ©brer la victoire de l’armĂ©e syrienne dans la Ghouta orientale, et envoyer un message Ă (Donald) Trump et ses alliĂ©s, leur dire qu’ils ont Ă©chouĂ© », a confiĂ©, enthousiaste, NaĂ«la Badr, jeune femme au visage encadrĂ© par un voile blanc.

Pour elle, les frappes menĂ©es par les pays occidentaux « traduisent seulement leur impuissance alors que l’armĂ©e a Ă©liminĂ© le terrorisme qu’ils finançaient ».

Dans la terminologie du rĂ©gime et de ses partisans, les rebelles sont qualifiĂ©s de « terroristes ».

« Oui, oui, oui, un million de fois oui Ă Bachar al-Assad », a lancĂ© une autre participante, Radina Awad.

« On veut vivre en paix, qu’ils nous laissent tranquille tous ces Etats, on ne veut pas d’ingĂ©rence », a-t-elle clamĂ©.

Le conflit en Syrie, déclenché en 2011, a fait plus de 350.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.