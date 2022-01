Des prix fabuleux chez 1xBet grâce à la promotion Total Energies AFCON

L’AFCON 2021 arrive à grands pas et 1xBet lance une promotion passionnante pour vous aider à en profiter au maximum. La promotion Total Energies AFCON est dotée d’une cagnotte totale de 16 500 $ et de milliers de points bonus à gagner si vous participez. La campagne débute le 9 janvier et est valable jusqu’au 6 février 2022.

Comment participer

Tout d’abord, vous devez ouvrir un compte 1xBet si vous n’en avez pas déjà un. Ensuite, visitez la page de la promotion et confirmez votre participation en cliquant sur le bouton « Participer ». Ensuite, il ne vous reste plus qu’à placer des paris sur les rencontres de la CAN avec une mise minimale de 2 $.

Pour chaque pari, vous recevrez des tickets qui vous inscriront automatiquement au tirage au sort final du 7 février 2022. Plus vous accumulez de tickets, plus vos chances de gagner augmentent ! Par exemple, un pari de 2 $ vous donnera un ticket, un pari de 5 $ signifie cinq tickets, et un pari de 7 $ apporte 10 tickets.

Ce que vous pouvez gagner

En participant au 1xBet Total Energies AFCON, vous avez une chance de gagner l’un des fabuleux prix qui comprennent des récompenses en espèces et des milliers de points bonus.

1er prix – un gagnant recevra 10 000 $.

2ème prix – quatre gagnants recevront 1 000 $ chacun

3ème prix – cinq gagnants recevront 500 $ chacun

En plus de ces incroyables récompenses en espèces, les joueurs qui participent ont une chance de gagner des milliers de points bonus. 12 joueurs chanceux recevront entre 50 et 1 000 points bonus, selon le tirage au sort. Ces points peuvent ensuite être utilisés pour placer de nouveaux paris et obtenir des récompenses dans la boutique du Code Promo.

Alors, ne manquez pas l’occasion de profiter au maximum de la Coupe d’Afrique des Nations de cette année et soutenez vos favoris chez 1xBet pour participer à cette incroyable promotion. Gagner 10 000 $ simplement en soutenant vos favoris par des paris est un événement qui peut changer votre vie ! Inscrivez-vous à 1xBet ou connectez-vous et participez pour avoir une chance de gagner gros !