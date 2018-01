Des Saoudiennes pour la première fois au stade pour un match de foot

Des femmes vont assister à un match de football vendredi dans un stade de Jeddah, une première en Arabie saoudite, royaume ultraconservateur qui a amorcé une timide ouverture de la société.

Parmi les rĂ©formes lancĂ©es par les autoritĂ©s figure un allègement des restrictions imposĂ©es aux femmes, dont l’autorisation de conduire Ă compter du mois de juin et d’assister Ă des Ă©vènements sportifs.

Mais dans ce pays rĂ©gi par une forme rigoriste de l’islam sunnite et oĂą la mixitĂ© est interdite en public, les femmes continuent de devoir porter le voile intĂ©gral en public et avoir l’assentiment d’un tuteur masculin -père, mari ou frère- pour voyager ou faire des Ă©tudes.

Vendredi nĂ©anmoins, elles pourront pour la première fois s’asseoir dans les tribunes d’un stade pour voir un match de football, Ă la King Abdullah Sports City de Jeddah (ouest).

Les spectatrices, seules ou accompagnées de leur famille, assisteront depuis des places spécialement réservées pour elles à la rencontre de la Ligue professionnelle saoudienne entre Al-Ahli et Al-Batin (à partir de 20H00 locales, 17H00 GMT).

Bien avant le coup d’envoi, des Saoudiennes ont exprimĂ© leur enthousiasme.

« Je regardais tout le temps les matches Ă la tĂ©lĂ©vision, alors que mes frères s’y rendaient. j’Ă©tais triste et je me demandais pourquoi je ne pouvais pas y aller. Mais aujourd’hui cela a changĂ©, c’est un jour de plaisir et de joie », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Noura Bakhourji.

Roueida Ali Qassem s’est dite « fière et très contente de ces changements ».

Sur leur compte Twitter, les équipes ont encouragé les femmes à se rendre au stade et certaines ont annoncé des tenues spéciales pour les spectatrices aux couleurs du club.

La veille, une sociĂ©tĂ© privĂ©e saoudienne a ouvert dans un centre commercial de Jeddah le premier salon automobile pour les femmes, qui peuvent choisir un vĂ©hicule avant d’avoir le droit de se lancer sur les routes dans cinq mois.

L’Arabie saoudite Ă©tait le seul pays au monde Ă interdire le volant aux femmes.

Ces mesures d’ouverture de la sociĂ©tĂ© s’inscrivent dans le cadre des rĂ©formes mises en oeuvre par le jeune prince hĂ©ritier Mohammed ben Salmane.