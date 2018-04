Des scientifiques crÃ©ent par hasard une enzyme dÃ©voreuse de plastique

Des chercheurs américains et britanniques ont conçu par hasard une enzyme capable de détruire du plastique, ce qui pourrait contribuer à résoudre le problème mondial lié à ce type de pollution, selon une étude publiée lundi.

Plus de huit millions de tonnes de plastiques aboutissent dans les ocĂ©ans de la planète chaque annĂ©e, faisant croĂ®tre les inquiĂ©tudes sur la toxicitĂ© de ce dĂ©rivĂ© du pĂ©trole et sur son impact sur la santĂ© des gĂ©nĂ©rations futures et de l’environnement.

MalgrĂ© des efforts en matière de recyclage, la grande majoritĂ© de ces plastiques peut perdurer pendant des centaines d’annĂ©es. Les scientifiques cherchent un moyen de mieux les Ă©liminer.

Des scientifiques de l’universitĂ© britannique de Portsmouth et du laboratoire national des Ă©nergies renouvelables du ministère amĂ©ricain Ă l’Energie ont concentrĂ© leurs efforts sur une bactĂ©rie dĂ©couverte au Japon il y a quelques annĂ©es: l’Ideonella sakaiensis.

Elle se nourrit uniquement d’un type de plastique, le polytĂ©rĂ©phtalate d’Ă©thylène (PET) qui entre dans la composition de très nombreuses bouteilles en plastique.

Les chercheurs japonais pensent que cette bactĂ©rie a Ă©voluĂ© assez rĂ©cemment dans un centre de recyclage, car les plastiques n’ont Ă©tĂ© inventĂ©s que dans les annĂ©es 1940.

L’objectif de l’Ă©quipe amĂ©ricano-britannique Ă©tait de comprendre le fonctionnement de l’une de ses enzymes appelĂ©e PETase, en dĂ©couvrant sa structure.

« Mais ils ont Ă©tĂ© un peu plus loin en concevant par accident une enzyme qui est encore plus efficace pour dĂ©sagrĂ©ger les plastiques PET », selon les conclusions publiĂ©es lundi dans les Comptes-rendus de l’AcadĂ©mie amĂ©ricaine des sciences (PNAS).

Des scientifiques de l’universitĂ© de South Florida et de l’universitĂ© brĂ©silienne Campinas ont Ă©galement participĂ© aux expĂ©rimentations qui ont dĂ©bouchĂ© sur la mutation par hasard d’une enzyme beaucoup plus efficace que la PETase naturelle.

Les scientifiques s’activent dĂ©sormais Ă en amĂ©liorer les performances dans l’espoir de pouvoir un jour l’utiliser dans un processus industriel de destruction des plastiques.

« La chance joue souvent un rĂ´le important dans la recherche scientifique fondamentale et notre dĂ©couverte n’y fait pas exception », a commencĂ© John McGeehan, professeur Ă l’Ă©cole de sciences biologiques Ă Portsmouth.

« Bien que l’avancĂ©e soit modeste, cette dĂ©couverte inattendue suggère qu’il y a de la marge pour amĂ©liorer davantage ces enzymes, pour nous rapprocher encore d’une solution de recyclage pour la montagne en constante croissance de plastiques mis au rebut », a-t-il poursuivi.