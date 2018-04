Des sujets Ã  controverse en couverture des journaux camerounais

Des sujets alimentant la controverse, sur les terrains Ă la fois politique et Ă©conomique, essaiment les pages des journaux camerounais parus jeudi.Voici de nouveau le pays empĂŞtrĂ© dans une histoire de dĂ©sertion d’athlètes, Ă l’occasion des 21ès Jeux du Commonwealth qui se dĂ©roulent Ă Gold Coast, en Australie, et InfoMatin n’est pas du tout tendre avec le ministère des Sports, qu’il voit au cĹ“ur de ce système d’Ă©migration clandestine : depuis une dizaine d’annĂ©es, Ă chaque compĂ©tition internationale, des sportifs dĂ©sertent la dĂ©lĂ©gation officielle du Cameroun, une fois Ă l’Ă©tranger.

Les motivations de ces dĂ©fections, affirme le quotidien Ă capitaux privĂ©s, sont d’ordre structurel et Ă©conomique, dans un pays oĂą exercent près d’une quarantaine de fĂ©dĂ©rations sportives civiles dĂ©tentrices d’agrĂ©ments exercent leurs activitĂ©s, mais oĂą le seul football, et davantage la sĂ©lection fanion, bĂ©nĂ©ficie de tous les privilèges.

Les sportifs des autres disciplines, se sentant ainsi dĂ©laissĂ©s, attendent la moindre opportunitĂ© de sortie du Cameroun pour fondre dans la nature et aller monnayer leur talent sous d’autres cieux.

The Guardian Post, qui abonde dans le mĂŞme sens, y voit quant Ă lui la main complice de certains officiels, tapis dans l’ombre et qui entretiennent ce rĂ©seau de trafic d’ĂŞtres humains.

Une histoire de gros sous et de «grosse mafia» s’affiche Ă©galement en couverture du bihebdomadaire L’Anecdote autour de l’importation du poisson dont le coĂ»t est officiellement de 100 milliards FCFA par an.

Le problème, explique la publication sur la base d’un rapport secret de la douane, est que le ministre du Commerce en personne, Luc Magloire Mbarga Atangana, chantre de la lutte contre la vie chère, est lui-mĂŞme au cĹ“ur de «jongleries intĂ©ressĂ©es», Ă l’origine de l’inflation sur le marchĂ© local.

Et ce n’est pas le seul domaine oĂą les intĂ©rĂŞts de l’État sont spoliĂ©s, renchĂ©rit l’hebdomadaire Essingan qui se penche, lui, sur la sĂ©rie d’avenants Ă la concession que viennent de signer le gouvernement et l’opĂ©rateur de tĂ©lĂ©phonie mobile Orange.

Dans cette «mafia sur le marchĂ© des tĂ©lĂ©coms», le groupe français s’est rendu coupable de grossières manipulations au moment du renouvellement de sa licence, en 2015, objet de nouvelles directives du chef de l’Etat pour rattraper le prĂ©judice subi par les caisses de l’Etat.

Et comme si cela ne suffisait pas, rĂ©pond en Ă©cho Le Quotidien de l’Économie, voilĂ que les petites et moyennes (PME) entreprises locales rentrent dans la contestation, elles qui s’estiment Ă©galement grandes perdantes dans les projets structurants lancĂ©s par le pays voici plus de 5 ans.

Des barrages hydroĂ©lectriques aux ponts en passant par les chantiers de construction des routes, autoroutes, infrastructures sportives et autres ports, les locaux restent invisibles en dĂ©pit des engagements gouvernementaux contenus dans le Document de stratĂ©gie pour la croissance et l’emploi (DSCE), boussole des pouvoirs publics en matière de dĂ©veloppement qui recommande leur implication dans ces marchĂ©s Ă hauteur d’au moins 30%.

Il n’est pas exclu que, ici et lĂ , beaucoup se mettent Ă espĂ©rer le salut de la parole des serviteurs de Dieu Ă l’instar de cet appel Ă la paix et Ă l’unitĂ© nationale, lancĂ© la veille par la 43ème AssemblĂ©e plĂ©nière des Ă©vĂŞques du pays.

«Les Ă©vĂŞques sont dĂ©cidĂ©s Ă accompagner le Cameroun pour qu’il retrouve sa stabilitĂ© et sa joie de grandir. Certes, il y a des problèmes, mais ils ne sont pas insolubles. Nous pensons que les Ă©changes donneront des lumières et ouvriront des pistes de solutions», y dĂ©clare ainsi l’archevĂŞque mĂ©tropolitain de la capitale, YaoundĂ©, Jean Mbarga.

Un autre prĂ©lat, qui par la mĂŞme occasion s’est prononcĂ© sur la crise anglophone secouant les rĂ©gions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis octobre 2016, c’est le cardinal Christian Tumi qui, dans les colonnes de Mutations, dissèque les raisons du malaise continu et prĂ´ne le dialogue, «y compris avec les sĂ©cessionnistes».