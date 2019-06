Des tueurs en série qui ont marqué l’histoire criminelle

L’infirmier Niels Högel, qui a avoué une centaine de meurtres de patients pour lesquels la justice allemande doit rendre son verdict jeudi, est l’un des plus grands tueurs en série de l’histoire criminelle récente.

Les enquêteurs évaluent à plus de 200 le nombre potentiel de ses victimes. Högel leur injectait des surdoses de médicaments dans l’espoir de briller devant ses supérieurs en les réanimant. Voici quelques autres cas marquants:

– Le maniaque d’Angarsk

L’ancien policier russe Mikhaïl Popkov, déjà condamné pour le meurtre de 22 femmes, écope d’une seconde peine de prison à vie en décembre 2018 pour 56 meurtres entre 1992 et 2007.

« Le maniaque d’Angarsk » a tué 77 femmes et un seul homme, un autre policier, avec une hache ou un marteau.

– Samuel Little

En novembre 2018, l’Américain Samuel Little, déjà condamné à perpétuité pour le meurtre de quatre femmes, confesse avoir commis 90 meurtres. En mai 2019, il est mis en examen pour le meurtre de deux de ces femmes, identifiées d’après ses indications.

Le FBI a déjà confirmé sa responsabilité dans la mort de 34 personnes, en grande majorité des femmes marginales, plutôt noires ou hispaniques, tuées entre 1970 et 2005 à travers les Etats-Unis.

Cet ancien boxeur tuait ses victimes en leur portant des coups violents ou les étranglait.

– Le tueur de l’échiquier

En 2007, Alexandre Pitchouchkine est condamné à la perpétuité pour 48 meurtres. Il a tué la plupart de ses victimes, principalement des ivrognes rencontrés dans un parc, à coups de marteau, en les étranglant ou en les noyant dans les égouts.

Surnommé « le tueur de l’échiquier », il voulait que le nombre de ses meurtres corresponde à celui des cases d’un échiquier, soit 64.

– Yang Xinhai

Le Chinois Yang Xinhai, 35 ans, est exécuté en 2004 pour 67 meurtres. De 2000 à 2003, il se déplace à vélo à travers la Chine, s’introduit la nuit dans des maisons et massacre les occupants à la hache, au marteau ou à la pelle. Le vol et les viols comptent parmi les mobiles de ses crimes mais, selon la police, Yang est également mû par le plaisir de tuer.

– Le tueur de la Green River

L’Américain Gary Ridgway, ancien peintre en carrosserie, est condamné à perpétuité en 2003 pour avoir étranglé 48 femmes, pour la plupart des prostituées ou des fugueuses, entre 1982 et 1984 dans la région de Seattle.

Surnommé « le tueur de la Green River » du nom du cours d’eau où sont retrouvées ses cinq premières victimes, les enquêteurs lui attribuent 90 meurtres au total.

– « Docteur la mort »

Harold Shipman, médecin de famille près de Manchester, en Angleterre, est condamné en 2000 à la prison à vie pour avoir tué 15 personnes entre 1975 et 1998 en leur injectant de la morphine. Il se pend dans sa cellule en 2004.

L’année suivante, une enquête officielle attribue à Shipman, surnommé « Docteur la mort », le meurtre d’environ 250 patients.

– Le monstre de Genova

Luis Alfredo Garavito, un vendeur ambulant surnommé « le monstre de Genova » du nom de sa ville natale en Colombie, est condamné à 835 ans de prison en 2000 pour le meurtre de 189 jeunes garçons.

Il attirait ses victimes dans des lieux isolés en leur offrant des friandises ou de l’argent et les faisait boire avant de les violer pour la plupart, et de les tuer. Certains des enfants ont été retrouvés décapités.

– L’Ogre de Rostov

En 1992, Andreï Tchikatilo est condamné à mort pour avoir violé, tué et mutilé 52 adolescents, fillettes et jeunes femmes entre 1978 et 1990 à travers la Russie, l’Ukraine et l’Ouzbékistan.

L' »Ogre de Rostov », un ancien enseignant marié et père de famille, est exécuté en 1994.

– Le monstre des Andes

En 1980, le Colombien Pedro Alonso Lopez Monsalve, arrêté après avoir tenté d’enlever une fillette, avoue avoir étranglé au moins 310 enfants en Equateur, en Colombie et au Pérou.

Condamné à 16 ans de prison en Equateur, la peine maximale, le « monstre des Andes » est extradé en 1994 vers la Colombie. Après un séjour en hôpital psychiatrique, il est libéré et disparaît de la circulation.