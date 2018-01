Désacralisation de la figure de l’intellectuel au Cameroun

Une certaine opinion bien rĂ©pondue voudrait que le Cameroun soit un des pays qui regorgent le plus d’intellectuels en Afrique. Faut-il y voir ce chauvinisme Camerounais bien connu en matière de football oĂą, quoique leur Ă©quipe s’est depuis fort longtemps fait dĂ©trĂ´nĂ©, bon nombre de Camerounais n’ont jamais cessĂ© de se sentir supĂ©rieurs aux autres Ă©quipes du continent qu’ils abordent souvent avec le sentiment du dĂ©jĂ -gagnĂ© pour parfois se faire laminer par celles-ci ? Dans un pays oĂą les instances du football ont fait profession d’accoucheur de scandale, rendant les lions indomptables de plus en plus domptables et sabotant ainsi la prĂ©sence de cette Ă©quipe Ă des compĂ©titions de haute envergure, vous trouverez quand mĂŞme des inconditionnels pour chanter la gloire des lions et soutenir Ă ciel ouvert, avec force conviction, que le Cameroun a les meilleurs footballeurs d’Afrique. En soi, ce chauvinisme est une chose plutĂ´t louable. On peut mĂŞme regretter qu’une telle auto-valorisation n’investisse que les milieux du foot et de l’intelligentsia camerounaise, car si notre cher continent quoi que berceau de l’humanitĂ© et donc de tous les savoirs et de tous les savoir-faire est aujourd’hui la risĂ©e du monde entier, y compris des gens les plus abjects, c’est de n’avoir pas toujours su se jeter des fleurs face aux discours effrontĂ© et malveillant de l’idĂ©ologie coloniale ; c’est d’avoir laissĂ© Ă son sujet se rĂ©pandre une image dĂ©finie par les autres sous un mode essentiellement dĂ©gradant et de s’en ĂŞtre finalement trouvĂ© affectĂ©. Toutefois, lorsqu’elle ne s’accompagne d’aucune remise en cause de soi, notamment dans un contexte oĂą il y a de rĂ©els problèmes Ă rĂ©soudre, l’auto-valorisation prend une dimension nocive car elle relève alors purement et simplement du dĂ©ni.

Il nous semble que la richesse intellectuelle d’une sociĂ©tĂ© ne peut objectivement s’évaluer qu’à l’aune de son progrès social et Ă©conomique. La question est donc : La richesse intellectuelle camerounaise dont on parle tant est-elle objectivable oĂą s’agit-il du dĂ©ni ?

A moins de faire preuve de chauvinisme ou d’avoir une connaissance très limitĂ©e de ce pays qui est le mien, je pense que si le Cameroun ne peut prĂ©tendre ĂŞtre le plus illuminĂ© en Afrique, il peut tout de mĂŞme se gargariser d’être parmi les plus Ă©clairĂ©s : Avec un Indice de DĂ©veloppement Humain de 0.518 qui le situe Ă la 23e place africaine,  le Cameroun ne fait pas partie de ce que le Programme des Nations unies pour le dĂ©veloppement (PNUD) appelle « low human developpement » pour dĂ©signer les pays oĂą la qualitĂ© de vie est la moins bonne sur la planète. Vu ainsi, un simple syllogisme permet de trancher la question: un pays qui n’est pas intellectuellement Ă©voluĂ© est un pays à faible dĂ©veloppement humain. Le Cameroun n’est pas un pays Ă faible dĂ©veloppement humain donc le Cameroun est un pays intellectuellement Ă©voluĂ©.

Mais le classement du PNUD n’est pas suffisamment Ă©loquent (153e dans le monde, il est dans la moyenne en Afrique tout en Ă©tant faible au plan mondial) pour occulter la rĂ©alitĂ© d’un milieu intellectuel camerounais oĂą  l’action de la majoritĂ© est essentiellement orientĂ©e vers des desseins purement personnels et qui, loin d’ĂŞtre un atout pour leur sociĂ©tĂ©, en reprĂ©sentent très souvent une menace.

En fait, qu’est-ce ce qu’un intellectuel si ce n’est quelqu’un qui contribue par la qualitĂ© et la quantitĂ© de son savoir Ă impulser le changement dans sa sociĂ©tĂ©? L’intellectuel camerounais rĂ©pond-il vraiment Ă cette dĂ©finition. Le Cameroun me semble dans une situation assez macabre oĂą tout dĂ©gage une odeur nausĂ©abonde parce que les politiciens, Ă force de se crĂŞper le chignon pour garder le trĂ´ne, ont rĂ©pandu leur pisse partout. Ils ont, par leur folie meurtrière de la sociĂ©tĂ© Camerounaise entraĂ®nĂ© dans leur chute la classe intellectuelle dĂ©sormais prĂ©occupĂ©e par la simple part du gain : « silence on mange ! » car « bouche qui mange ne parle point« . Ă€ la limite elle peut fredonner des « merci patron ! » pour assurer son appartenance au cercle de la mangeoire publique. RĂ©sultats des courses, on se retrouve avec une classe intellectuelle complètement inapte Ă impulser un rĂ©el changement et qui, Ă force de ridicule pour mĂ©riter l’attention du pouvoir politique, a perdu toute considĂ©ration auprès de sa jeunesse. Entre ceux qui se revendiquent « éhonteusement » des crĂ©atures d’un rĂ©gime politique qui fait stagner la RĂ©publique depuis des dĂ©cades ; ceux qui Ă©cument les mĂ©dias et ronronnent Ă longueur de journĂ©e juste pour se tailler une place dans le cercle de la mangeoire publique, n’hĂ©sitant pas pour ce vil dessein Ă tordre le coup Ă la science et Ă mettre sans cesse la vĂ©ritĂ© sous le boisseau ; ceux qui se livrent Ă des combats de gladiateurs rĂ©vĂ©lateurs de la bĂŞte qui sommeille en eux ; ceux qui utilisent leur position de pouvoir pour abuser sexuellement ou sucer jusqu’Ă la moelle une jeunesse dont ils sont censĂ©s conduire la destinĂ©e, les voyant gĂ©nĂ©ralement non pas comme des esprits dont il faut favoriser l’Ă©closion et l’insertion sociale mais plutĂ´t comme des tremplin pour des besoins nombrilistes, on est bien loin de la figure de l’intellectuel et la jeunesse rĂ©alise qu’elle est tournĂ©e en boutique.

Le drame d’une sociĂ©tĂ© se noue lorsque ses modèles oĂą ceux qui sont censĂ©s l’ĂŞtre perdent en crĂ©dibilitĂ© aux yeux de ceux qui devraient les prendre comme tels. Pas Ă©tonnant que la jeunesse en soient aujourd’hui Ă caricaturer des professeurs dans des domaines que ces derniers sont censĂ©s maĂ®triser le mieux que quiconque. Que des étudiants puissent remettre en doute la parole de leur professeur, cela relève de l’ordinaire et est intellectuellement salutaire. Mais qu’il puisse en dĂ©montrer le contraire ! Il ne reste plus qu’Ă Ă©changer les statuts. Alors, oui. Le Cameroun n’est pas dernier de la classe africaine en matière de qualitĂ© de vie. Mais sa position est loin d’être enviable et son intelligentsia le porterait bien plus haut s’il retrouvait aux yeux de la jeunesse son image de modèle et d’éclaireur qui lui permet de maintenir cette jeunesse dans la quĂŞte de l’excellence.