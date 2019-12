Désormais 10 fournisseurs camerounais dans le portefeuille MyPursar

L’application de transfert de services financiers pour la diaspora africaine passe à la version 2.0, après seulement 8 mois d’existence.

En plus d’Orange et de Mtn, MyPursar offre désormais des transactions avec Camtel, Nexttel, Yoomee Mobile, SNS Mobility, Talk360, Camwater, Eneo Cameroun, Canal+, etc.

Ceci alors même que l’application accepte déjà des cartes de débit et de crédit sur les principaux réseaux de cartes dans le monde, à savoir Visa, MasterCard, Amex, Discover et Diner.

En clair, les Africains de la diaspora peuvent – de leur pays d’accueil – payer directement les factures, les abonnements, et de recharger le crédit de communication et données internet pour des amis et la famille vivant en Afrique de partout dans le monde.

Lancée il y a 8 mois par la Star-up MyPursar. Inc basée aux Etats-unis et en Allemagne, l’application relie directement la diaspora aux fournisseurs de services dans les domaines des services publics (électricité et eau) et des services de communication (crédit de communication, internet, câble), les aidant à payer en toute liberté depuis le monde entier les factures, abonnements, et de recharger le crédit de communication et données Internet en Afrique.

Disponible sur https://mypursar.com, Playstore et Appstore, MyPursar est développée depuis 2017. Mais ce n’est que début 2019 que l’application est mise en service.