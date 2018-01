Deux avions se heurtent au sol à Toronto, pas de victime à bord

Un avion avec 174 personnes Ă bord a Ă©tĂ© percutĂ© vendredi soir sur le tarmac de l’aĂ©roport Pearson de Toronto par un appareil en remorquage dont l’empennage s’est embrasĂ©, ont indiquĂ© les compagnies et l’aĂ©roport, sans faire Ă©tat de victimes parmi les passagers.

Le Boeing B737 de la compagnie canadienne WestJet, Ă l’arrĂŞt avec 168 passagers et six membres d’Ă©quipage, a Ă©tĂ© heurtĂ© par un appareil de la compagnie charter Sunwing, sans Ă©quipage ni passager Ă bord, en train d’ĂŞtre tractĂ©.

Cet accident est le deuxième de ce genre Ă survenir sur cet aĂ©roport en cinq mois. Un employĂ© des services de secours et d’incendie a toutefois dĂ» ĂŞtre transfĂ©rĂ© Ă l’hĂ´pital, a indiquĂ© l’aĂ©roprt.

L’avion de WestJet attendait sur le tarmac de pouvoir dĂ©barquer des vacanciers de retour de Cancun (nord-est du Mexique), quand il a Ă©tĂ© heurtĂ© peu après 18h00 locales (23h00 GMT) par celui de Sunwing, en cours de remorquage par la sociĂ©tĂ© de services aĂ©roportuaires Swissport

Sur des images postĂ©es sur les rĂ©seaux sociaux depuis l’appareil de WestJet, des flammes apparaissent en bout de fuselage du second appareil.

« Les 168 passagers et les six membres d’Ă©quipage sont indemnes », a assurĂ© la WestJet, deuxième compagnie canadienne, sur son compte Twitter.

« Nous pouvons confirmer que les passagers sont en sĂ©curitĂ© dans le terminal » Ă l’aĂ©roport, a ajoutĂ© la compagnie.

La grande majorité des passagers a été évacuée par les toboggans de sécurité, a indiqué WestJet.

Les services de secours ont rapidement Ă©tĂ© sur place pour circonscrire cet incendie, a indiquĂ© l’aĂ©roport Pearson oĂą l’Ă©tĂ© dernier un incident similaire s’Ă©tait dĂ©jĂ produit.

– ‘EnquĂŞte en cours’ –

« Il n’y avait aucun membre d’Ă©quipage de Sunwing ou de passagers Ă bord au moment de l’incident », a soulignĂ© de son cĂ´tĂ© la compagnie charter.

Selon les responsables de l’aĂ©roport Pearson, un des plus frĂ©quentĂ©s en AmĂ©rique du nord, des vols et l’avitaillement de quelques avions au terminal 3 ont Ă©tĂ© impactĂ©s par cet incident et « une enquĂŞte est en cours ».

« Pour le moment les opĂ©rations Ă l’aĂ©roport n’ont pas Ă©tĂ© affectĂ©es de manière significative par cet incident ».

Le Bureau de la sĂ©curitĂ© des transports a annoncĂ© dans un communiquĂ© l’envoi d’une Ă©quipe d’enquĂŞteurs afin de « recueillir des informations et Ă©valuer l’Ă©vĂ©nement ».

Vers 21H00 locale (02H00 GMT samedi), « tous les passagers de WestJet avaient regagnĂ© le terminal et ont procĂ©dĂ© aux contrĂ´les de douane », a indiquĂ© l’aĂ©roport Pearson en soulignant que les conditions mĂ©tĂ©orologiques restaient le problème majeur pour les perturbations aĂ©riennes dans la soirĂ©e vendredi.

Le froid polaire depuis deux semaines, avec dans la grande partie est du Canada d’importantes chutes de neige, provoquent de nombreux retards et annulations de vols.

Le temps Ă©tait clair vendredi soir sur Toronto et le thermomètre approchait les – 20 degrĂ©s Celsius, selon les donnĂ©es des services mĂ©tĂ©orologiques.

En aoĂ»t dernier, un accrochage entre deux avions s’Ă©tait dĂ©jĂ produit sur le tarmac du mĂŞme aĂ©roport Pearson de Toronto. L’aile d’un Boeing 767 de la compagnie Air Canada, en approchant de son stationnement avec 286 personnes Ă bord, avait touchĂ© l’aile d’un avion de la compagnie polonaise LOT. Cet incident n’avait fait aucun blessĂ©.