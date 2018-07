Deux militants de Macky Sall invités à une « paix des braves »

Le Mouvement des Apéristes authentiques (MAA) affilié à l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir), a appelé, dans un communiqué reçu mercredi à APA, les camarades Moustapha Cissé Lô et Farba Ngom à cesser leurs querelles par presse interposée.Le « MAA demande solennellement aux honorables députés Moustapha Cissé Lo, 1er vice-président de l’Assemblée nationale et président du parlement de la CEDEAO et Farba Ngom député et maire de Agnam (nord) de cesser les attaques et contre-attaques, accusations et contre-accusations pour le bien-être du Parti et de son président et pour la quiétude du peuple sénégalais qui nous observe », écrit le Comité exécutif du mouvement, siégeant mardi dernier pour aborder les questions de l’actualité.

Ainsi pour le MAA, « l’heure n’est pas aux invectives polémiques en tant que membre fondateurs », parce qu’on est à « sept mois et 24 jours de l’élection présidentielle ».

Il les appelle ainsi à « faire la paix des braves », non sans oublier de demander la médiation « des sages de l’APR et d’autres bonnes volontés » pour clore ce différend entre les deux camarades de parti.

Depuis quelques temps, les deux leaders politiques ne sont pas en de bons termes et s’affichent par médias interposés.

Farba Ngom, qui se décrit comme le griot du président Macky Sall, a récemment critiqué dans une interview avec la presse le « chantage » politique dont fait montre son camarade Cissé Lô, qui ne serait pas content du traitement réservé aux membres de première heure de l’APR.