Développement durable: 12 millions d’euros de la France et de l’UE pour la Mauritanie

La Mauritanie a obtenu une subvention conjointe de 12 millions d’euros de la France et de l’Union européenne destinée au développement durable dans les zones rurales du pays, a-t-on constaté vendredi à Nouakchott.

Cette subvention permettra de financer une partie du programme d’appui aux investissements productifs dans le domaine de l’énergie.

Mobilisé dans le cadre de la coalition du Sahel au profit de ce programme, le financement a fait l’objet de deux conventions signées vendredi à Nouakchott du côté mauritanien par le ministre de l’Economie et des Finances, Moctar Ould Diay.

Du côté français, les deux conventions ont été signées par l’ambassadeur et le directeur de l’Agence française de développement (AFD), respectivement Robert Moullié et Lionel Yondo.

Ce financement profitera aux populations dans 3 régions frontalières et reculées dans l’est du pays, a souligné Ould Diay dans un mot à la cérémonie de signature.

Les régions bénéficiaires, a-t-il expliqué, se caractérisent par leur vocation hautement agro-pastorale et sont parfaitement réceptives à la création des conditions favorables à un développement économique et social durable.

Selon le ministre, les projets programmés sont de nature à appuyer les efforts déployés par le gouvernement mauritanien en matière d’électrification rurale pour réduire les disparités entre les milieux rural et urbain et faire face à l’exode rural en rendant disponibles les services de communication, d’enseignement et de santé dans les zones ciblées.