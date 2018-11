Développement durable: Kristena Consulting déploie ses activités en Côte d’Ivoire

Le cabinet Kristena Consulting déploie ses activités en Côte d’Ivoire où il ambitionne d’accompagner les entreprises ivoiriennes à « mieux structurer leur démarche RSE (Responsabilité sociétale et environnementale des entreprises)» afin qu’elles soient éligibles à la levée de « fonds d’investissement socialement responsable gérés par des sociétés de gestions».L’annonce a été faite par son fondateur, l’Ivoirien Dr Denis Gnanzou au cours d’une cérémonie de lancement des activités marquée par une conférence autour du thème, « les entreprises ivoiriennes à l’épreuve du développement durable/responsabilité sociétale et environnementale des entreprises: implications managériales, défis et opportunités ».

« La problématique de la responsabilité sociale des entreprises qui est attachée au développement durable, est en train de prendre de l’ampleur. Elle suscite beaucoup d’intérêt auprès des entreprises pour diverses raisons », a relevé Dr Gnanzou.

« Nous avons travaillé à déployer les activités que nous menons en France au niveau de la Côte d’Ivoire pour essayer de travailler avec les entreprises ivoiriennes et les accompagner à une bonne compréhension et à une bonne appropriation de la mise en œuvre opérationnelle de ces problématiques de développement durable », a-t-il expliqué.

Poursuivant, le patron du cabinet Kristena dit être « en train de travailler avec des partenaires, des collaborateurs, des consultants experts sur ces questions pour voir de quelle manière, nous pouvons être utiles pour les entreprises ivoiriennes».

Pour lui, derrière ces pratiques innovantes de responsabilité sociale, il y a tellement de choses à gagner en termes de compétitivité, de performance et de lever des fonds ».

« Derrière cette problématique, émergent des fonds qui sont disponibles et qu’on appelle des fonds d’investissement socialement responsable gérés par des sociétés de gestions. Nous allons voir dans quelle mesure accompagner les entreprises ivoiriennes à mieux structurer leur démarche RSE et à être éligibles à ces fonds », a conclu Dr Denis Gnanzou.

Dans le même registre, Marie Hebras, fondatrice de CSR Consulting, un cabinet spécialisé dans le domaine de la Responsabilité sociétale et environnementale des entreprises (RSE), a insisté sur l’importance pour une entreprise de s’inscrire dans une démarche RSE.

« La RSE est un formidable levier de performance en termes d’attractivité, d’innovation et d’image. Une entreprise en engagée dans la démarche RSE a un surplus de compétitivité de 13% par rapport à une entreprise qui n’est pas engagée dans une démarche RSE », a-t-elle fait remarquer.

Le cabinet Kristena Consulting Côte d’Ivoire dirigé par Madame Boti épouse Ghahoré Mireille André accompagne des équipes de directions générales et opérationnelles de grandes entreprises privées et de Petites et moyennes entreprises (PME), d’associations, de collectivités territoriales et de structures publiques dans les domaines de la stratégie et pilotage de la performance.

Il exerce également dans le domaine de la communication et des relations publiques, et du management pour bâtir des entreprises ou des organisations durables à travers des prestations qui articulent études, conseil et formation.

Les domaines du développement durable et innovations, de la RSE, de l’ISR (investissement socialement responsable), du développement des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, de la mobilisation des financements verts-financement climat, fonds éthiques, de la mise en place de systèmes de management certifiables ou non dans une perspective de développement durable / RSE, figurent également dans son champ d’action.