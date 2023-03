Devenir esthéticienne : tout ce qu’il faut savoir pour y parvenir

L’intérêt accordé aux soins du corps et au bien-être en général ne cesse de croître chez les femmes, mais aussi chez les hommes.

Le secteur de la beauté est en pleine croissance, ce qui s’accompagne bien évidemment par une augmentation des possibilités d’emploi et des opportunités d’affaires. Devenir esthéticienne peut alors être votre meilleure option si vous souhaitez vous lancer dans ce secteur. Voici toutes les informations pertinentes à connaître pour y arriver.

Les compétences techniques et les qualités de l’esthéticien(ne)

Spécialiste des soins du visage et du corps, l’esthéticienne a pour fonction de mettre en valeur la beauté de ses clients. Pour exercer convenablement ce métier, vous devez donc avoir les compétences et les qualités appropriées.

Quelles sont les principales missions de l’esthéticienne ?

L’esthéticienne est une professionnelle dont le travail consiste à entretenir et traiter le visage et le corps de ses clients. Pour ce faire, elle peut effectuer des épilations sur différentes parties du corps avec de la cire et des maquillages pour mettre en valeur le visage.

Elle fait également des massages relaxants du visage et du corps. De plus, elle réalise des soins spécifiques destinés à améliorer l’aspect esthétique des pieds et des mains (soins de pédicure-manucure). Par ailleurs, l’esthéticienne applique de nos jours des soins innovants pour assurer de façon efficace le bien-être de ses clients. Voici quelques exemples de nouvelles technologies esthétiques :

la cryolipolyse ;

le soft-peeling ;

la luminologie ;

la radio-fréquence ;

l’électrostimulation ;

les ultrasons séquentiels.

Il faut préciser que la compétence de l’esthéticienne ne se limite pas aux soins du corps proprement dits qu’elle applique. Elle peut aussi donner des conseils et des astuces beauté à ses clients.

Quelles sont les qualités d’une bonne esthéticienne ?

Les compétences techniques ne suffisent pas pour bien exercer le métier d’esthéticienne. Vous avez tout intérêt à avoir des compétences relationnelles aiguisées pour attirer et conserver vos futurs clients.

En effet, l’une des principales qualités de l’esthéticienne est l’amabilité. Celle-ci lui permet d’accueillir ses clients avec courtoisie et respect et de les rassurer au besoin. De plus, elle doit disposer d’une bonne capacité d’écoute et d’échange pour respecter les besoins de ses clients et leur prodiguer les meilleurs conseils.

D’un autre côté, il est important d’avoir le sens de la recherche et de l’amélioration pour se réinventer en fonction des besoins du marché et des évolutions techniques. Le sens du commerce, la diplomatie et l’empathie sont aussi des qualités à avoir pour réussir en tant qu’esthéticienne.

Encore plus important, l’esthéticienne doit être le reflet de la qualité des soins qu’elle propose. Elle doit donc être assez présentable pour donner une bonne impression et rassurer la clientèle.



Les formations, diplômes et débouchés pour exercer le métier d’esthéticien

En suivant une formation certifiante, vous obtenez le savoir-faire et les diplômes requis pour exercer en tant qu’esthéticienne. Les formations auxquelles vous pouvez accéder dépendent de votre niveau d’étude.

Quelles formations après la 3e ?

Vous pouvez vous préparer en un ou deux ans en apprentissage ou dans une école pour obtenir votre CAP esthétique, cosmétique et parfumerie après la 3e. Lorsque vous postulez pour obtenir ce diplôme de niveau 5, patientez jusqu’à la réception de votre convocation pour connaître la date exacte des examens écrit et oral.

Mettez ce temps à profit pour réviser toutes les matières importantes. N’hésitez donc pas à vous renseigner sur les différentes épreuves lors du CAP Esthétique afin de bien préparer votre examen.

Vous aurez notamment à valider des unités professionnelles, générales et facultatives. Notez que les épreuves professionnelles sont directement liées aux connaissances techniques utiles à l’exercice du métier (soins de beauté, aptitudes relationnelles et gestion d’un institut de beauté).

En dehors du CAP esthétique, vous avez aussi la possibilité d’obtenir des diplômes de niveau 4. Il s’agit du Bac pro esthétique cosmétique parfumerie (en trois ans dans une école) et du BP esthétique (en deux années d’apprentissage).

Quelles formations après le BAC ?

Vous pouvez aussi vous lancer en tant qu’esthéticienne après l’obtention de votre baccalauréat. Pour cela, vous devez avoir un diplôme de niveau 3. Il est possible d’obtenir en deux ans un BTS esthétique, cosmétique et parfumerie dans l’une des trois options disponibles (management, cosmétologie ou formation marque).

Vous pouvez également obtenir un BM (Brevet de Maîtrise) esthétique cosmétique et parfumerie. Par ailleurs, quel que soit le diplôme que vous recherchez, assurez-vous de choisir un bon centre pour votre formation.

Où travailler et que faire après votre formation ?

Après l’obtention de votre diplôme, vous pouvez commencer à travailler en tant qu’esthéticienne dans un institut de beauté. Vous pouvez aussi choisir de travailler seule, à la maison ou en vous déplaçant au domicile de vos clients. En réalité, les débouchés sont nombreux et très diversifiés. Vous pouvez aussi donc devenir :

une socio-esthéticienne ;

une formatrice de marque ;

une professeure d’esthétique ;

une gérante d’institut de beauté ;

une laborantine de produits cosmétiques ;

une responsable de spa, de parfumerie ou d’institut de beauté.

De même, vous pouvez mettre votre art au profit du monde du spectacle (cinéma, télévision, mode, théâtre).

Bon à savoir : effectuez des formations complémentaires pour élargir vos domaines de compétences et ainsi accéder à une large clientèle.