Dialogue national: à un jour de la fin, les premières résolutions se profilent

L’évènement convoqué par le président de la République du Cameroun s’achève demain 04 octobre. L’heure est alors à l’adoption des résolutions dans les huit commissions mises en place pour ce rendez-vous.

Les premières propositions seraient déjà adoptées par la commission sur la diaspora. Selon des sources, il s’agit principalement de: la reconnaissance de la double nationalité, de la représentation des Camerounais de la diaspora au parlement, la création d’un ministère en charge des Camerounais de l’étranger et la structuration de la diaspora camerounaise. La commission présidée par Jean Louis Atangana est composée entre autres d’Eric Chinje, Calixte Beyala, Blaise Pascal Talla, Bell Joseph Antoine et Mathias Éric Owona Nguini.

La Commission sur la décentralisation et le développement local qui hier avait déjà terminé avec ses recommandations et résolutions a procédé ce jour à l’adoption de son rapport et desdites recommandations.

«Tel qu’indiqué dans le programme, la restitution des travaux des différentes commissions se tiendra sous la coordination effective du président du Grand dialogue national, Chief Dr. Joseph Dion Ngute, à partir de 11h. Cette session de restitution sera suivie de l’adoption du Rapport final du Grand dialogue national», a rappelé George Ewane, porte-parole du dialogue.

L’évènement qui se tient au palais des Congrès à Yaoundé et qui vise «le retour effectif de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à voir les enfants reprendre sereinement le chemin de l’école et les populations retrouver le cours normal de leur vie» s’achève demain, 04 octobre.