Dialogue national: Georges Ewane tacle les démissionnaires

Lors du traditionnel point de presse quotidien donné au palais des Congrès, le porte-parole du Dialogue national n’a pas manqué de repréciser le cadre des débats et déploré les absences à ce «grand rendez-vous.»

«Le Grand Dialogue National n’est pas un conseil politique ou constitutionnel. Il s’agit éminemment d’une table ronde des fils et filles du Cameroun qui cherchent des solutions aux problèmes camerounais et tout le monde y est représenté», ponctue Georges Ewane, hier, 01 octobre lors du deuxième point de presse donnée au palais des Congrès dans le cadre de la tenue du Dialogue national.

La référence au conseil constitutionnel fait penser à la sortie du sultan Ibrahim Mbombo Njoya, roi des Bamouns lors des plénières le 30 septembre. L’autorité traditionnelle avait alors demandé entre autres, une révision de la Constitution, un mandat présidentiel de deux ans renouvelable deux fois et une élection présidentielle à deux tours.

«Lorsqu’un dialogue a lieu, les absents deviennent des perdants et révèlent de façon subtile leurs liens anthropologiques et politiques», s’exprime Georges Ewane.

Il faut dire qu’on a assisté à plusieurs démissions de l’opposition depuis l’ouverture des travaux au dialogue national.

Me Akere Muna, du mouvement Now, Célestin Bedzigui, président du Parti de l’alliance libérale (Pal), Alice Sadio, présidente de l’Alliance des forces progressistes (Afp), et Jean Jacques Ekindi, Mouvement progressiste (Mp) ont décidé de se retirer des travaux.

Pour l’avocat international, Me Akere Muna, alors qu’il se réjouissait d’écrire cette partie de l’histoire, il dit avoir été déçu au premier jour. Selon lui, les dés sont pipés, d’où son retrait de la partie.

Jean Jacques Ekindi, lui, dénonce hypocrisie des organisateurs du débat, tandis que Célestin Bedzigui déplore l’omniprésence du président du dialogue, le Premier ministre joseph Dion Ngute.

Alice Sadio, se plaint également du fait que les amendements aux thématiques ne sont pas pris en compte.

Alors que certains claquent la porte, le porte-parole du Dialogue national se félicite de ce que «Les esprits surchauffés de la journée ont laissé la place à la sérénité et à des discussions franches, honnêtes et constructives comme contributions à l’édification d’un Cameroun fort, uni et prospère.»