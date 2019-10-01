Dialogue national: les 124 membres du bureau et des commissions

Ils sont neuf membres du bureau dont un président et quatre vice-présidents. Les membres des commissions sont répartis de manière inégale.
La commission sur le bilinguisme est composé de 13 membres, celle sur le système éducatif est constitué de 15 personnes. Le système judiciaire pour sa part aura 16 experts pour débattre de la question, tandis que 11 personnalités vont échanger sur le retour des réfugiés.
La reconstruction dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sera analysée par 18 personnes. Le désarmement et la démobilisation est le sujet scruté de près par 15 membres. La diaspora et la décentralisation, objet des 7ème et 8ème commissions disposent chacune de 13 et 14 membres. Lire la liste complète des membres!
MAJOR NATIONAL DIALOGUE GRAND DIALOGUE NATIONAL
BUREAU DU DIALOGUE / DIALOGUE BUREAU
PRESIDENT / CHAIR:
H.E. Chief Dr Joseph DION NGUTE
1er Vice-Président / 1st VICE-CHAIR:
Bishop KOME
2e Vice-Président / 2nd VICE-CHAIR :
GARGA HAMAN ADJI
3e Vice-Président / 3rd VICE-CHAIR :
EMILIA NKEZE
4e Vice-Président / 4th VICE-CHAIR :
FADIMATOU IYAWA
Rapporteur Général / Rapporteur General :
MBAYU FELIX
Rapporteur N°1 / No.1 :
ESSOMBA PIERRE
Rapporteur N°2 / No.2 :
CHURCHIL EWUMBUE
Rapporteur N°3 / No.3 :
Prof. CHEKA COSMAS
COMMISSION 1: BILINGUISME, DIVERSITE CULTURELLE ET COHESION SOCIALE / BILINGUALISM, CULTURAL DIVERSITY AND SOCIAL COHESION
PRESIDENT / CHAIR:
JOSHUA OSIH
VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS
- MOUKOKO MBONJO PIERRE
- Mme AMA TUTU MUNA
- S.M. RENE EFFA
- Pr DANIEL ABWA
RAPPORTEURS :
- CHI ASAFOR CORNELIUS
- DOKA YAMIGNO SERGE
- BEKILA GISELE
- Dr MULUA ERNEST
- Dr BAWE MOHAMADOU
PERSONNES RESSOURCES / RESOURCE PERSONS :
PETER MAFANY MUSONGE
WAKATA BOLVINE
BELLO BOUBA MAIGARI
COMMISSION 2: SYSTEME EDUCATIF / EDUCATIONAL SYSTEM
PRESIDENT / CHAIR:
DOROTHY NJEUMA
VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS
- PAUL GHOGOMU MINGO
- EFOUA MBOZO’O SAMUEL
- TOMAINO NDAM NJOYA
- IVO TAMBE LEKE
RAPPORTEURS
- LOIS IKOME
- Pr NGUELE ABADA MARCELIN
- TAMEH VALENTINE
- NKOU THERESA
PERSONNES RESSOURCES / RESOURCE PERSONS :
PR JACQUES FAME NDONGO
MME LYONGA
Pr LAURENT SERGE ETOUNDI NGOA
ASHERI KILO
ISSA TCHIROMA BAKARI
MONOUNA FOUTSOU
COMMISSION 3 : SYSTEME JUDICIAIRE / JUDICIAL SYSTEM
PRESIDENT / CHAIR :
BENJAMIN ITOE
VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS
- FOGUI JEAN PIERRE
- MBAH NDAM
- ACHU GEORGE
- Prof. KOFALE NKALE NDIVE
- TCHAKOUNTE PATIE CHARLES
RAPPORTEURS –
EMILE ESSOMBE
GWANMESIA GEORGE
Mme DOH COLINS REGINE
FONKWE FONGANG
EWANG SONE ANDREW
JAMES MOUANGUE KOBILA
PERSONNES RESSOURCES / RESOURCE PERSONS :
LAURENT ESSO
NGUIHE KANTE
DOOH JEROME PENBAGA
CLEMENT ATANGANA
COMMISSION 4 : RETOUR DES REFUGIES ET DES PERSONNES DEPLACEES / ASSISTANCE TO RETURNING REFUGEES AND DISPLACED PERSONS
PRESIDENT / CHAIR:
CARDINAL CHRISTIAN TUMI
VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS
- ELVIS NGOLLE NGOLLE
- SIMON MUNZU
- CABRAL LIBII
RAPPORTEURS
- Prof. KENNE BLAISE
- MME YAP ABDOU
- Charles ATANGANA MANDA
- MAINA ANATOLE
PERSONNES RESSOURCES / RESOURCE PERSONS:
PAUL ATANGA NJI, MINAT
PAULINE IRENE NGUENE
GREGOIRE OWONA
MANAOUDA MALACHIE
COMMISSION 5 : RECONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DES REGIONS TOUCHEES PAR LE CONFLIT / RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF REGIONS AFFECTED BY CRISIS
PRESIDENT / CHAIR:
- FUMUNYOH CHRIS
VICE-PRESIDENTS / VICE-CHAIRS
- NGAMBO FONJO PIERRE
- HON. FORBI CHINDA SIMON
- TAWAMBA CELESTIN
- ERIC NJONG
- JEAN-JACQUES EKINDI
- Prof. UPHIE MELO CHINJE
- DR SEINI BOUKAR LAMINE
RAPPORTEURS
- PAUL TASONG
- MATOYA CLETUS
- ORGOCK NTUI
- MVELE GUY DONALD
PERSONNES RESSOURCES / RESOURCE PERSONS :
ALAMINE OUSMAN MEY
MBAIROBE GABRIEL
TALBA MALLA IBRAHIM
CELESTINE KETCHA COURTES
NGANOU DJOUMESSI EMMANUEL
HAMADOU MOUSTAPHA
COMMISSION 6 : DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION DES EX-COMBATTANT / DISARMAMENT, DEMOBILISATION AND REINSERTION OF EX-COMBATTANTS
PRESIDENT / CHAIR :
PR SAIBOU MOUSSA
VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS
- FAI YENGO FRANCIS
- MENGOT ARREY
- Mgr GEORGE NKUO
- NGALLA GERALD
- EYEYA ZANGA ANTOINE
- Prof. AJUME WINGO
- FUNG IVO
- SAMY KUMBO
RAPPORTEURS
- FRU JONATHAN
- GAPSA SIXTUS
- TCHEUWA JEAN CLAUDE
- OUMAR BICHAIR
PERSONNE RESSOURCE / RESOURCE PERSON :
BETI ASSOMO
COMMISSION 7 : ROLE DE LA DIASPORA DANS LA CRISE ET CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DU PAYS / ROLE OF THE DIASPORA IN THE CRISIS AND CONTRIBUTION TO THE CONTRYS DEVELOPMENT
PRESIDENT / CHAIR :
PR ATANGANA AMOUGOU JEAN LOUIS
VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS
- BAR. NKAFU JULIUS
- ERIC NCHINJE
- CALIXTE BEYALA
- DR. DONGMO
- LUCIE MBOTO FOUDA
RAPPORTEURS
- FOZEIN KWANKE THOMAS
- MBAFOR AFESI JEAN MARC
- MACHINKOU NDZESOP NADINE
- NTOUMBA LEONEL
PERSONNE RESSOURCE / RESOURCE PERSONS :
MBELLA MBELLA LEJEUNE
MOHAMADOU MOUSTAPHA
COMMISSION 8 : DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL / DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT
PRESIDENT / CHAIR:
NGOLE PHILIP NGWESE
VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS
- LEKENE DONFACK
- Prof. CHEKA COSMAS
- ABOUEM A TCHOYI
- FLAMBEAU NGAYAP
- MBELLA MOKI CHARLES
RAPPORTEURS
- EBONGUE MAKOLLE
- ESSOMBA PIERRE
- AHMADOU TIJANI
- Pr CHEUWA JEAN CLAUDE
- MBOMBO ABEL
PERSONNE RESSOURCE / RESOURCE PERSONS :
ELANGA OBAM GEORGES, MINDDEVEL
PHILIPPE MBARGA MBOA
BASSILIKEN III ACHILLE