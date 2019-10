Dialogue national: les 124 membres du bureau et des commissions

Ils sont neuf membres du bureau dont un président et quatre vice-présidents. Les membres des commissions sont répartis de manière inégale.

La commission sur le bilinguisme est composé de 13 membres, celle sur le système éducatif est constitué de 15 personnes. Le système judiciaire pour sa part aura 16 experts pour débattre de la question, tandis que 11 personnalités vont échanger sur le retour des réfugiés.

La reconstruction dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sera analysée par 18 personnes. Le désarmement et la démobilisation est le sujet scruté de près par 15 membres. La diaspora et la décentralisation, objet des 7ème et 8ème commissions disposent chacune de 13 et 14 membres. Lire la liste complète des membres!

BUREAU DU DIALOGUE / DIALOGUE BUREAU

PRESIDENT / CHAIR:

H.E. Chief Dr Joseph DION NGUTE

1er Vice-Président / 1st VICE-CHAIR:

Bishop KOME

2e Vice-Président / 2nd VICE-CHAIR :

GARGA HAMAN ADJI

3e Vice-Président / 3rd VICE-CHAIR :

EMILIA NKEZE

4e Vice-Président / 4th VICE-CHAIR :

FADIMATOU IYAWA

Rapporteur Général / Rapporteur General :

MBAYU FELIX

Rapporteur N°1 / No.1 :

ESSOMBA PIERRE

Rapporteur N°2 / No.2 :

CHURCHIL EWUMBUE

Rapporteur N°3 / No.3 :

Prof. CHEKA COSMAS

COMMISSION 1: BILINGUISME, DIVERSITE CULTURELLE ET COHESION SOCIALE / BILINGUALISM, CULTURAL DIVERSITY AND SOCIAL COHESION

PRESIDENT / CHAIR:

JOSHUA OSIH

VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS

MOUKOKO MBONJO PIERRE Mme AMA TUTU MUNA S.M. RENE EFFA Pr DANIEL ABWA

RAPPORTEURS :

CHI ASAFOR CORNELIUS DOKA YAMIGNO SERGE BEKILA GISELE Dr MULUA ERNEST Dr BAWE MOHAMADOU

PERSONNES RESSOURCES / RESOURCE PERSONS :

PETER MAFANY MUSONGE

WAKATA BOLVINE

BELLO BOUBA MAIGARI

COMMISSION 2: SYSTEME EDUCATIF / EDUCATIONAL SYSTEM

PRESIDENT / CHAIR:

DOROTHY NJEUMA

VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS

PAUL GHOGOMU MINGO EFOUA MBOZO’O SAMUEL TOMAINO NDAM NJOYA IVO TAMBE LEKE

RAPPORTEURS

LOIS IKOME Pr NGUELE ABADA MARCELIN TAMEH VALENTINE NKOU THERESA

PERSONNES RESSOURCES / RESOURCE PERSONS :

PR JACQUES FAME NDONGO

MME LYONGA

Pr LAURENT SERGE ETOUNDI NGOA

ASHERI KILO

ISSA TCHIROMA BAKARI

MONOUNA FOUTSOU

COMMISSION 3 : SYSTEME JUDICIAIRE / JUDICIAL SYSTEM

PRESIDENT / CHAIR :

BENJAMIN ITOE

VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS

FOGUI JEAN PIERRE MBAH NDAM ACHU GEORGE Prof. KOFALE NKALE NDIVE TCHAKOUNTE PATIE CHARLES

RAPPORTEURS –

EMILE ESSOMBE

GWANMESIA GEORGE

Mme DOH COLINS REGINE

FONKWE FONGANG

EWANG SONE ANDREW

JAMES MOUANGUE KOBILA

PERSONNES RESSOURCES / RESOURCE PERSONS :

LAURENT ESSO

NGUIHE KANTE

DOOH JEROME PENBAGA

CLEMENT ATANGANA

COMMISSION 4 : RETOUR DES REFUGIES ET DES PERSONNES DEPLACEES / ASSISTANCE TO RETURNING REFUGEES AND DISPLACED PERSONS

PRESIDENT / CHAIR:

CARDINAL CHRISTIAN TUMI

VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS

ELVIS NGOLLE NGOLLE SIMON MUNZU CABRAL LIBII

RAPPORTEURS

Prof. KENNE BLAISE MME YAP ABDOU Charles ATANGANA MANDA MAINA ANATOLE

PERSONNES RESSOURCES / RESOURCE PERSONS:

PAUL ATANGA NJI, MINAT

PAULINE IRENE NGUENE

GREGOIRE OWONA

MANAOUDA MALACHIE

COMMISSION 5 : RECONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DES REGIONS TOUCHEES PAR LE CONFLIT / RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF REGIONS AFFECTED BY CRISIS

PRESIDENT / CHAIR:

FUMUNYOH CHRIS

VICE-PRESIDENTS / VICE-CHAIRS

NGAMBO FONJO PIERRE HON. FORBI CHINDA SIMON TAWAMBA CELESTIN ERIC NJONG JEAN-JACQUES EKINDI Prof. UPHIE MELO CHINJE DR SEINI BOUKAR LAMINE

RAPPORTEURS

PAUL TASONG MATOYA CLETUS ORGOCK NTUI MVELE GUY DONALD

PERSONNES RESSOURCES / RESOURCE PERSONS :

ALAMINE OUSMAN MEY

MBAIROBE GABRIEL

TALBA MALLA IBRAHIM

CELESTINE KETCHA COURTES

NGANOU DJOUMESSI EMMANUEL

HAMADOU MOUSTAPHA

COMMISSION 6 : DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION DES EX-COMBATTANT / DISARMAMENT, DEMOBILISATION AND REINSERTION OF EX-COMBATTANTS

PRESIDENT / CHAIR :

PR SAIBOU MOUSSA

VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS

FAI YENGO FRANCIS MENGOT ARREY Mgr GEORGE NKUO NGALLA GERALD EYEYA ZANGA ANTOINE Prof. AJUME WINGO FUNG IVO SAMY KUMBO

RAPPORTEURS

FRU JONATHAN GAPSA SIXTUS TCHEUWA JEAN CLAUDE OUMAR BICHAIR

PERSONNE RESSOURCE / RESOURCE PERSON :

BETI ASSOMO

COMMISSION 7 : ROLE DE LA DIASPORA DANS LA CRISE ET CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DU PAYS / ROLE OF THE DIASPORA IN THE CRISIS AND CONTRIBUTION TO THE CONTRYS DEVELOPMENT

PRESIDENT / CHAIR :

PR ATANGANA AMOUGOU JEAN LOUIS

VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS

BAR. NKAFU JULIUS ERIC NCHINJE CALIXTE BEYALA DR. DONGMO LUCIE MBOTO FOUDA

RAPPORTEURS

FOZEIN KWANKE THOMAS MBAFOR AFESI JEAN MARC MACHINKOU NDZESOP NADINE NTOUMBA LEONEL

PERSONNE RESSOURCE / RESOURCE PERSONS :

MBELLA MBELLA LEJEUNE

MOHAMADOU MOUSTAPHA

COMMISSION 8 : DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL / DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT

PRESIDENT / CHAIR:

NGOLE PHILIP NGWESE

VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS

LEKENE DONFACK Prof. CHEKA COSMAS ABOUEM A TCHOYI FLAMBEAU NGAYAP MBELLA MOKI CHARLES

RAPPORTEURS

EBONGUE MAKOLLE ESSOMBA PIERRE AHMADOU TIJANI Pr CHEUWA JEAN CLAUDE MBOMBO ABEL

PERSONNE RESSOURCE / RESOURCE PERSONS :

ELANGA OBAM GEORGES, MINDDEVEL

PHILIPPE MBARGA MBOA

BASSILIKEN III ACHILLE