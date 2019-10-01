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Dialogue national: les 124 membres du bureau et des commissions

Publié le 01.10.2019 à 11h50 par Journalducameroun.com

Grand dialogue national. Le palais des Congrès fait le plein d’œuf (c) Droits réservés

Ils sont neuf membres du bureau dont un président et quatre vice-présidents. Les membres des commissions sont répartis de manière inégale.

La commission sur le bilinguisme est composé de 13 membres, celle sur le système éducatif est constitué de 15 personnes. Le système judiciaire pour sa part aura 16 experts pour débattre de la question, tandis que 11 personnalités vont échanger sur le retour des réfugiés.

La reconstruction dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sera analysée par 18 personnes. Le désarmement et la démobilisation est le sujet scruté de près par 15 membres. La diaspora et la décentralisation, objet des 7ème et 8ème commissions disposent chacune de 13 et 14 membres. Lire la liste complète des membres!

 

MAJOR NATIONAL DIALOGUE GRAND DIALOGUE NATIONAL      

BUREAU DU DIALOGUE / DIALOGUE BUREAU

 

PRESIDENT / CHAIR:

H.E. Chief Dr Joseph DION NGUTE

1er Vice-Président / 1st VICE-CHAIR:

Bishop KOME

2e Vice-Président / 2nd VICE-CHAIR :

GARGA HAMAN ADJI

3e Vice-Président / 3rd VICE-CHAIR :

EMILIA NKEZE

4e Vice-Président / 4th VICE-CHAIR :

FADIMATOU IYAWA

Rapporteur Général / Rapporteur General :

MBAYU FELIX

Rapporteur N°1 / No.1 :

ESSOMBA PIERRE

Rapporteur N°2 / No.2 :

CHURCHIL EWUMBUE

Rapporteur N°3 / No.3 :

Prof. CHEKA COSMAS

 

COMMISSION  1:  BILINGUISME,  DIVERSITE  CULTURELLE  ET  COHESION SOCIALE  /  BILINGUALISM,  CULTURAL DIVERSITY  AND SOCIAL COHESION 

 

PRESIDENT / CHAIR:

JOSHUA OSIH

 

VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS 

  1. MOUKOKO MBONJO PIERRE
  2. Mme AMA TUTU MUNA
  3. S.M. RENE EFFA
  4. Pr DANIEL ABWA

 

RAPPORTEURS :

  1. CHI ASAFOR CORNELIUS
  2. DOKA YAMIGNO SERGE
  3. BEKILA GISELE
  4. Dr MULUA ERNEST
  5. Dr BAWE MOHAMADOU

 

PERSONNES RESSOURCES / RESOURCE PERSONS :

PETER MAFANY MUSONGE

WAKATA BOLVINE

BELLO BOUBA MAIGARI

 

 

COMMISSION 2: SYSTEME EDUCATIF / EDUCATIONAL SYSTEM

PRESIDENT / CHAIR:

DOROTHY NJEUMA

 

VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS

  1. PAUL GHOGOMU MINGO
  2. EFOUA MBOZO’O SAMUEL
  3. TOMAINO NDAM NJOYA
  4. IVO TAMBE LEKE

 

RAPPORTEURS

  1. LOIS IKOME
  2. Pr NGUELE ABADA MARCELIN
  3. TAMEH VALENTINE
  4. NKOU THERESA

 

PERSONNES RESSOURCES / RESOURCE PERSONS :

PR JACQUES FAME NDONGO

MME LYONGA

Pr LAURENT SERGE ETOUNDI NGOA

ASHERI KILO

ISSA TCHIROMA BAKARI

MONOUNA FOUTSOU

 

 COMMISSION 3 : SYSTEME JUDICIAIRE / JUDICIAL SYSTEM 

 

PRESIDENT / CHAIR :

BENJAMIN ITOE

 

VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS

  1. FOGUI JEAN PIERRE
  2. MBAH NDAM
  3. ACHU GEORGE
  4. Prof. KOFALE NKALE NDIVE
  5. TCHAKOUNTE PATIE CHARLES

 

RAPPORTEURS

EMILE ESSOMBE

GWANMESIA GEORGE

Mme DOH COLINS REGINE

FONKWE FONGANG

EWANG SONE ANDREW

JAMES MOUANGUE KOBILA

 

PERSONNES RESSOURCES / RESOURCE PERSONS :

LAURENT ESSO

NGUIHE KANTE

DOOH JEROME PENBAGA

CLEMENT ATANGANA

 

COMMISSION 4 : RETOUR DES REFUGIES ET DES PERSONNES DEPLACEES / ASSISTANCE TO RETURNING REFUGEES AND DISPLACED PERSONS

 

PRESIDENT / CHAIR:

CARDINAL CHRISTIAN TUMI

 

VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS

  1. ELVIS NGOLLE NGOLLE
  2. SIMON MUNZU
  3. CABRAL LIBII

 

RAPPORTEURS

  1. Prof. KENNE BLAISE
  2. MME YAP ABDOU
  3. Charles ATANGANA MANDA
  4. MAINA ANATOLE

 

PERSONNES RESSOURCES / RESOURCE PERSONS:

PAUL ATANGA NJI, MINAT

PAULINE IRENE NGUENE

GREGOIRE OWONA

MANAOUDA MALACHIE

 

 COMMISSION 5 : RECONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DES REGIONS TOUCHEES PAR LE CONFLIT / RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF REGIONS AFFECTED BY CRISIS

 

PRESIDENT / CHAIR:

  1. FUMUNYOH CHRIS

 

VICE-PRESIDENTS / VICE-CHAIRS

  1. NGAMBO FONJO PIERRE
  2. HON. FORBI CHINDA SIMON
  3. TAWAMBA CELESTIN
  4. ERIC NJONG
  5. JEAN-JACQUES EKINDI
  6. Prof. UPHIE MELO CHINJE
  7. DR SEINI BOUKAR LAMINE

 

RAPPORTEURS

  1. PAUL TASONG
  2. MATOYA CLETUS
  3. ORGOCK NTUI
  4. MVELE GUY DONALD

 

PERSONNES RESSOURCES / RESOURCE PERSONS :

ALAMINE OUSMAN MEY

MBAIROBE GABRIEL

TALBA MALLA IBRAHIM

CELESTINE KETCHA COURTES

NGANOU DJOUMESSI EMMANUEL

HAMADOU MOUSTAPHA

 

 COMMISSION  6  :  DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION DES EX-COMBATTANT  /  DISARMAMENT, DEMOBILISATION  AND  REINSERTION  OF  EX-COMBATTANTS

 

PRESIDENT / CHAIR :

PR SAIBOU MOUSSA

 

VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS

  1. FAI YENGO FRANCIS
  2. MENGOT ARREY
  3. Mgr GEORGE NKUO
  4. NGALLA GERALD
  5. EYEYA ZANGA ANTOINE
  6. Prof. AJUME WINGO
  7. FUNG IVO
  8. SAMY KUMBO

 

RAPPORTEURS

  1. FRU JONATHAN
  2. GAPSA SIXTUS
  3. TCHEUWA JEAN CLAUDE
  4. OUMAR BICHAIR

 

PERSONNE RESSOURCE / RESOURCE PERSON :

BETI ASSOMO

 

 COMMISSION 7 :  ROLE  DE  LA  DIASPORA  DANS  LA  CRISE  ET CONTRIBUTION  AU  DEVELOPPEMENT  DU  PAYS  / ROLE  OF  THE  DIASPORA  IN  THE  CRISIS  AND CONTRIBUTION TO THE CONTRYS DEVELOPMENT

 

PRESIDENT / CHAIR :

PR ATANGANA AMOUGOU JEAN LOUIS

 

VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS

  1. BAR. NKAFU JULIUS
  2. ERIC NCHINJE
  3. CALIXTE BEYALA
  4. DR. DONGMO
  5. LUCIE MBOTO FOUDA

 

RAPPORTEURS

  1. FOZEIN KWANKE THOMAS
  2. MBAFOR AFESI JEAN MARC
  3. MACHINKOU NDZESOP NADINE
  4. NTOUMBA LEONEL

 

PERSONNE RESSOURCE / RESOURCE PERSONS :

MBELLA MBELLA LEJEUNE

MOHAMADOU MOUSTAPHA

 

COMMISSION  8 : DECENTRALISATION  ET  DEVELOPPEMENT  LOCAL  / DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT

PRESIDENT / CHAIR:

NGOLE PHILIP NGWESE

 

VICE PRESIDENTS / VICE-CHAIRS

  1. LEKENE DONFACK
  2. Prof. CHEKA COSMAS
  3. ABOUEM A TCHOYI
  4. FLAMBEAU NGAYAP
  5. MBELLA MOKI CHARLES

 

RAPPORTEURS

  1. EBONGUE MAKOLLE
  2. ESSOMBA PIERRE
  3. AHMADOU TIJANI
  4. Pr CHEUWA JEAN CLAUDE
  5. MBOMBO ABEL

 

PERSONNE RESSOURCE / RESOURCE PERSONS :

ELANGA OBAM GEORGES, MINDDEVEL

PHILIPPE MBARGA MBOA

BASSILIKEN III ACHILLE

 

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