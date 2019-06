Diamond League : Ta Lou finit 2è derrière la Nigériane Okagbare

La sprinteuse ivoirienne, Marie-Josée Ta Lou a fini à la 2è place de l’épreuve du 100 m, derrière la Nigériane Blessing Okagbare, lors de la 6è étape de la Diamond League 2019, disputée dimanche soir à Rabat (Maroc).Ta Lou (2è) a franchi en 11 »09 la ligne d’arrivée de cette finale du meeting international Mohamed VI d’athlétisme, 4 millisecondes derrière la Nigériane Blessing Okagbare (1ère avec un temps de 11 »05). La Canadienne Crystal Ammanuel occupe la 3è place de ce 100 m avec une réalisation de 11 »30. Quant à la double championne olympique, Dafne Schippers des Pays-Bas, elle se contente de la 5è place avec son chrono de 11 »32.

« Je suis très contente, même si j’ai terminé deuxième », a réagi Marie-Josée Ta Lou à la fin de la course. « Le temps est excellent, en fait, j’ai fait la course que je voulais faire. C’est donc une excellente soirée mais je devrai regarder la vidéo pour analyser ma course», s’est-elle ensuite réjouie, ajoutant que « la suivante pour moi est la Prefontaine Classic du 30 juin où je vais courir à nouveau sur 100 m ».

A l’issue de cette 6è étape courue au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, Blessing Okagbare du Nigeria occupe la tête du classement du 100m avec 15 points. Elle est suivie par la Jamaïcaine Elaine Thompson et l’Américaine Aleia Hobbs, respectivement 2è et 2è ex-æquo avec 14 points chacune.

Avec 12 points, l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou se classe au 4è rang de ce tableau. A cette étape de la compétition (3 finales de 100m disputées sur les 6 que compte la Diamond League 2019) rien n’est encore joué dans cette épreuve pour la qualification à la Grande finale conjointe de Zurich (Suisse) et Bruxelles (Belgique), prévue les 28, 29 août et les 5 et 6 septembre 2019.

La ville de Sandford (USA) abritera le 30 juin prochain la 7è étape de la League de diamant 2019.