«Dieu ne dort pas » de Lyguy explose sur la toile

Le nouveau clip du jeune artiste tchadien natif du Cameroun récolte des centaines de milliers de vues sur Youtube et des centaines de reprises sur Tiktok.

« Dieu ne dort pas » ! Jamais un tube n’a séduit aussitôt le public tchadien et l’ensemble des mélomanes sur la toile. Souvent, il s’écoule un certain temps pour qu’un nouveau clip rencontre l’adhésion populaire. Or, la dernière œuvre de Lyguy évolue en sens inverse. L’artiste est désormais compté parmi ceux qui relèvent ce défi, après le duo Ngone Saar avec le titre « Ngone Saar ».

C’est que, en 12 jours, son nouveau clip a réussi à séduire des centaines de milliers de personnes et s’impose sur la toile. La récolte est prometteuse : plus de 450k vues sur la chaine Youtube, plus de 500 reprises en vidéos sur Tiktok. La courbe continue d’augmenter tout comme la cote du chanteur. Visiblement, cette œuvre d’afro-gospel enregistrée depuis deux ans, va signer l’identité musicale de Lyguy.

En effet, il y a quelques temps, personne ne pouvait penser à une montée fulgurante de la pépite. Puisqu’il s’engage dans le showbiz sans grande particularité. A ses débuts, il interprète les chansons de ses prédécesseurs en Ngambaye, sa langue maternelle. Et seule sa voix unique le vend peu à peu auprès du public. Mais à force de travailler, ses prestations sont le fruit de sa création. Les réalisations du jeune artiste captivent dès lors de milliers de followers.

C’est ainsi qu’il construit son réseau de fans, et se rapproche de la sphère des grands noms. En 2018, il retient l’attention du label KKJ entertainment de l’artiste Mr K et signe avec le groupe. C’était lors de la première édition du festival Koura Gosso. Mais, même si cette aventure ne dure pas plus de 12 mois, la proximité avec le label lui permet sortir son premier album.

Une fois rompu avec KKJ, il oriente ses énergies dans la réalisation des singles. « Ça va aller » en est l’un des plus récents. Cependant, il n’est pas toujours seul. On le retrouve en featuring avec ELETE dans « Papra » ou avec Crazy Missy dans « Tomber ».

Jusqu’à présent, le chanteur se construit, car il évolue encore sans producteur. La toute nouvelle sortie qui explose les compteurs de Youtube a été réalisée avec la contribution de plusieurs personnes de bonne volonté. La preuve que « Dieu ne dort pas » pour Lyguy. Bon vent l’artiste.