Dimako : deux individus volent le sac à main d’une ministre

Les faits se sont produits le samedi 23 juin dernier, lors des obsèques de Janvier Mongui Sossomba.

Clémentine Ananga Messina a été victime d’un coup de vol samedi dernier à Dimako, dans la région de l’Est du Cameroun. La ministre déléguée auprès du ministre de l’Agriculture et du Développement rural assistait aux obsèques de Janvier Mongui Sossomba, président de la Chambre d’Agriculture et membre influent du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), le parti au pouvoir.

D’après le quotidien Le Jour de ce 26 juin, le sac à main de la ministre a été oublié dans la voiture. Elle a alors demandé à son garde du corps de le lui apporter. Il s’exécute. Seulement, une fois arrivé au niveau où la voiture est garée, il se rend compte qu’une portière du véhicule est ouverte et que le sac à main de sa patronne a disparu.Des témoins ont vu ce qui s’est passé. Ils rapportent au garde du corps que deux individus ont perpétré ce vol et l’aide à les identifier. Evariste N. et Jean-Daniel M. sont rapidement interpellés et sommés de rendre ce qu’ils ont volé.

Informée de la situation, Clémentine Ananga Messina a récupéré son sac à main et demandé que les voleurs soient relâchés, rapporte le quotidien.