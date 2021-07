Diplomatie : le Cameroun ouvrira  bientôt une ambassade en Corée du Sud

C’est ce qui ressort de l’audience accordée jeudi dernier par le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, à l’ambassadeur coréen à Yaoundé, Jonghan Kim.

Le Cameroun opère une nouvelle offensive diplomatique en direction de la Corée du Sud. Selon une information de Cameroon tribune, après son entretien avec le Minrex, le diplomate sud-coréen s’est dit heureux de cette nouvelle qui marque un tournant décisif dans les rapports entre son pays et le Cameroun. Jonghan Kim a promis, face à la presse, de tout mettre en œuvre pour accélérer la procédure enclenchée par la partie camerounaise. « Cette décision (prise par le président de la République Paul Biya) tombe au bon moment, et je suis très content », a-t-il indiqué à cet effet.

Déjà très étroites et fructueuses, les relations entre le Cameroun et la République de Corée du Sud vont davantage se renforcer dans les mois qui viennent avec évolution. Le timing de l’annonce est bien choisi puisqu’elle survient au moment où le Cameroun et la Corée du Sud célèbrent cette année le soixantième anniversaire de leurs relations diplomatiques. Les manifestations liées à cette commémoration ont aussi meublé les échanges entre les deux personnalités.

En attendant un chronogramme officiel des festivités, le diplomate a annoncé que celles-ci allaient toucher, notamment, les domaines politique, économique et culturel. Ce sera également l’occasion de faire le bilan des retombées de la relation entre les deux pays et de se projeter sur les défis qui interpellent chaque Etat.

A ce propos Jonghan Kim a déjà une idée de ce que vont devenir ces relations. D’après le diplomate, il est question pour son pays d’être encore plus aux côtés du Cameroun pour l’accompagner à divers niveaux dans son projet d’émergence. La Corée envisage ainsi un renforcement de la coopération économique et une plus grande implication dans le secteur de l’agro-industrie pour accélérer le développement.