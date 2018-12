Diplomatie : Paul Biya rencontre le patron de General Electric Africa

Le chef du gouvernement camerounais, Paul BIYA, a accordé une audience à M. Farid Fezoua, président et chef de la direction de General Electric Africa, le 4 décembre 2018, a annoncé mardi la Présidence de la République du Cameroun.

Farid Fezoua a exprimé sa satisfaction devant le débat cordial qui s’est tenu à la fin de la réunion de 30 minutes, qui portait sur le maintien de l’intérêt de la société américaine d’investir dans les secteurs de l’énergie, des transports et de la santé au Cameroun. GE Africa prévoit de mener à bien des projets tels que : la production et le transport d’électricité, la modernisation du système de transport ferroviaire et le développement des installations de santé.

Le patron de GE Africa a déclaré que H.E. Paul BIYA est un interlocuteur de confiance et le Cameroun est une destination crédible pour diverses entreprises. M. Farid Fezoua était accompagné au Palais de l’Unité par l’Ambassadeur des États-Unis au Cameroun – SE. Peter Barlerin.