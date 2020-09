Diplomatie, santé, et agriculture au menu des quotidiens marocains

Le renforcement des relations entre le Maroc et les grandes puissances, l’avis des Marocains sur le confinement et la production céréalière, sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce jeudi.+Al Ahdath Al Maghribia+ écrit que la crise épidémique mondiale n’a pas empêché le Maroc d’intensifier ses relations internationales, avec une diplomatie qui monte en puissance de façon multidimensionnelle. Le quotidien rapporte que le Roi Mohammed VI n’a cessé d’opérer des ouvertures stratégiques sur les grandes puissances, avec comme mot d’ordre la realpolitik. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’entretien téléphonique historique qu’a eu, lundi dernier, le souverain avec le président chinois. Un entretien d’une grande teneur où plusieurs sujets ont été abordés, dont celui du partenariat entre les deux pays dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, Moscou a réaffirmé l’engagement du Maroc et de la Russie à renforcer leur concertation politique sur tous les dossiers internationaux et régionaux. Toujours sur cette même lancée diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a eu, mardi dernier, un entretien en visioconférence avec le Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo.

Un communiqué de la porte-parole du département d’Etat américain, Morgan Ortagus, indique que les deux hauts responsables ont réaffirmé avec force la solidité du « partenariat stratégique entre les Etats-Unis et le Maroc » juste après la signature de l’accord bilatéral relatif à la consolidation des privilèges et de l’immunité diplomatiques. La même source souligne que le ministre américain a remercié son homologue marocain pour les efforts que déploie le royaume dans la lutte contre le coronavirus en Afrique. Il a, par ailleurs, rendu hommage aux réformes audacieuses et d’envergure engagées par le roi Mohammed VI durant les deux dernières décennies.

Le quotidien ajoute que le ministre américain a encouragé le Maroc à maintenir son soutien aux efforts déployés par l’ONU pour trouver une solution au conflit en Libye. Pompeo a, par ailleurs, rendu hommage aux actions du Royaume dans la lutte contre le terrorisme et la prévention de l’extrémisme violent.

+Al Massae+ se fait l’écho d’une étude réalisée par l’Institut marocain d’analyse des politiques qui a conclu que plus de la moitié des Marocains (53%) ne sont pas préparés pour un 2ème confinement sanitaire. L’étude fait état d’une certaine stabilité du niveau de confiance dans la capacité du gouvernement à faire face au coronavirus, le ratio n’ayant pas beaucoup changé entre mars et juillet.

En mars, 58% des Marocains ont déclaré faire confiance à la capacité du gouvernement à faire face au coronavirus alors qu’ils étaient 61% à lui faire encore confiance en juillet. Malgré la satisfaction qui se dégage des mesures entreprises par le gouvernement dans sa lutte contre la propagation du coronavirus, les citoyens doutent de la capacité de l’exécutif à maîtriser encore la situation épidémiologique. A noter que cette étude a porté sur un échantillon de 1.100 personnes représentant la population marocaine âgée de 18 ans et plus.

+L’Economiste+ relève que la baisse de la pluviométrie a lourdement impacté la campagne céréalière 2019/2020. Selon les données de la Direction de la stratégie et des statistiques du département de l’Agriculture, la production définitive des trois céréales principales (blé tendre, blé dur, orge) est estimée à 32 millions de quintaux (Mqx), soit une baisse de 39% par rapport à la campagne précédente qui était une année moyenne pour la production (52 Mqx).

Cette campagne connaît même une baisse de 57% en comparaison avec une année moyenne sous Plan Maroc Vert (75 Mqx), souligne le ministère, cité par la publication. Au total, la superficie céréalière semée atteint 4,34 millions ha. Par espèce, la production céréalière a atteint 17,7 Mqx de blé tendre, 7,9 Mqx de blé dur et 6,4 Mqx d’orge.