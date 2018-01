Discours du nouvel an : Le prÃ©sident malien promet la tenue d’Ã©lections en 2018

Dans son discours à la Nation dimanche soir, l’occasion du nouvel an, le président malien Ibrahim Boubacar Keita a promis la tenue d’élections, notamment la présidentielle, ceci malgré le contexte d’insécurité dans le pays. ‘’L’année 2018 est perçue par beaucoup comme celle de toutes les alertes. Car elle abritera trois grandes consultations électorales, chacune portant en elle sa charge d’incertitudes et de tensions. Il me paraît d’une extrême importance de mettre fin à certaines supputations. Je donne ici l’assurance que toutes les élections et – plus particulièrement la présidentielle et les législatives – se tiendront dans le respect des délais constitutionnels, » a déclaré le président Ibrahim Boubacar Keita.

Avec cette déclaration, le président prend le contre-pied de certaines voix qui s’élèvent depuis quelques mois pour demander le report notamment de la présidentielle de 2018 à cause de l’insécurité grandissante dans le pays et d’instaurer un régime de transition dans le pays.

Le président malien également annoncé la prise d’un projet de loi sur l’Entente nationale dans les prochaines semaines.

‘’ Ce texte proposera notamment :- l’exonération de poursuites de tous ceux impliqués dans une rébellion armée, mais qui n’ont pas de sang sur les mains ;- des mesures d’apaisement après l’accélération des procédures en cours et les réparations accordées aux victimes reconnues ;- un programme de réinsertion pour tous ceux qui déposeront les armes et s’engageront publiquement à renoncer à la violence, » explique le président dans son adresse à la Nation.

Ibrahim Boubacar Keita a aussi évoqué la lutte contre le terrorisme.

‘’Le terrorisme, parlons-en ! Chaque soir, je m’endors dans la hantise de ce que nous réserve le lendemain, » indique IBK avant d’afficher sa détermination à continuer la lutte contre le phénomène : ‘’Nous nous battons contre le terrorisme, en espérant chaque jour ne pas être poignardés dans le dos, y compris jusque dans les terres les plus insoupçonnées de notre vaste et beau territoire national. »

Le président a aussi fait allusion au retour, la semaine dernière, de l’ancien président Amadou Toumani de ses 6 années d’exil passées au Sénégal.

‘’Après les délibérations libres de la représentation nationale, j’ai ouvert les bras à notre ancien président, pour qu’il regagne la patrie, parce que je sais qu’il n’y a rien de plus douloureux que d’enlever à quelqu’un sa terre natale, la patrie qu’il chérie, autant que nous. »