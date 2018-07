Dissolution du gouvernement ivoirien

Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a dissous mercredi le gouvernement et reconduit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui demandant de former un nouveau Cabinet issus du Rhdp, la coalition au pouvoir et de la société civile, selon un décret.« Le président de la République met fin aux fonctions de Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu’ à celles des membres du gouvernement », a dit le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, face aux cameras, au Palais de la présidence.

Le chef de l’Etat « exprime toute sa satisfaction au Premier ministre et aux ministres sortants pour leur importante contribution à la mise en œuvre du programme du gouvernement ainsi que pour leur engagement au service de la Nation », a-t-il ajouté.

Il a demandé au Premier ministre de lui « proposer une équipe gouvernementale constituée de personnalités issues du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) et de la société civile », a-t-il poursuivi.

« En attendant la mise en place du nouveau gouvernement, les membres du gouvernement sortant sont chargés d’expédier chacun en ce qui le concerne les affaires courantes », a-t-il conclu.