Distribution de kits alimentaires à des couches vulnérable d’Abidjan et Bassam par la Fondation Djigui

La Fondation Djigui La Grande Espérance a organisé, jeudi, une opération de distribution de kits alimentaires pour soulager des couches vulnérables d’Abidjan et de Grand-Bassam, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Cette opération, la 5è du genre, qui s’inscrit dans le cadre du Programme d’aide et d’assistance aux couches vulnérables, notamment des orphelins et des enfants rendus vulnérables du fait du Vih/Sida, s’est déroulée simultanément sur deux sites, l’un dans la commune d’Attécoubé (Ouest d’Abidjan) et l’autre dans la ville balnéaire de Grand-Bassam (Sud d’Abidjan).

Ce sont au total près de 200 familles dont 160 à Abidjan qui ont reçu chacune un kit alimentaire composé de riz, du sucre, du lait et d’huile, a expliqué au cours de la cérémonie de remise de ces dons dans les locaux du Centre social d’Attécoubé, Malick Bakayoko qui représentait le Président du Conseil d’administration de la Fondation Djigui La Grande Espérance.

Poursuivant, M. Bakayoko a remercié les partenaires de la Fondation qui ont permis de réunir ces dons au grand bonheur de la cible pendant ce mois de Ramadan.

Depuis le lundi 06 mai dernier, les musulmans de Côte d’Ivoire observent le mois béni de Ramadan qui a vu la révélation du Saint Coran au Prophète de l’Islam, Mohammed (Paix et salut d’Allah sur Lui). Représentant le 9ème mois lunaire, le Ramadan est également accueilli en tant que période de grande générosité, de solidarité et de partage.

«Vous pouvez compter sur la disponibilité de la Fondation Djigui La Grande Espérance dont les actions sont essentiellement orientées vers le social, pour continuer cette action de solidarité », a-t-il rassuré les bénéficiaires qui ont été choisis sans distinction d’ethnie ni de religion.

Etreinte par l’émotion, la porte-parole des bénéficiaires, Brigitte Mobio, a salué cette «action de soulagement» pour de nombreuses familles et leurs enfants avant de formuler des bénédictions pour le Président du Conseil d’administration de la Fondation Djigui La Grande Espérance, l’Imam Cissé Djiguiba et ses collaborateurs.

Créée le 04 décembre 2001, la Fondation Djigui La Grande Espérance, est une organisation non gouvernementale à caractère social qui vise essentiellement à contribuer à l’amélioration du bien-être des populations.

Ses axes idéologiques reposent sur la foi, la solidarité et le développement pour contribuer à l’éveil des consciences par l’information, la sensibilisation et l’éducation ainsi qu’au renforcement des capacités structurelles des partenaires et communautaires des populations cibles.

Cette Fondation contribue également à la lutte contre le Vih/sida et les autres pandémies, à la prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables (OEV).

La lutte contre les violences basées sur le genre et toutes formes de pratiques traditionnelles affectant la santé et le bien-être des femmes ainsi que la lutte contre la pauvreté par la prise en charge des personnes du 3ème âge et l’assistance aux populations vulnérables et démunies, figurent également en bonne place des objectifs de la Fondation Djigui La Grande Espérance.