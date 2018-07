Distribution des carburants : Neuf autorisations délivrées à des promoteurs du secteur

Le ministère de l’équipement, du transport et de la Logistique vient de délivrer neuf autorisations à des promoteurs qui devront créer leurs réseaux et investir dans les capacités de stockage, ce qui est de nature à intensifier la concurrence dans le secteur de la distribution des carburants, croit savoir le quotidien +L’Economiste+.Le ministère n’a cependant jamais émis d’appel d’offre. Des promoteurs ont présenté des demandes pour exercer l’activité de distribution, munis de documents attestant de leurs capacités techniques et financières. Un cahier des charges précis a été adopté par le ministère de l’Energie. Une fois le sésame en poche, chaque entreprise sélectionnée devra entamer les travaux de construction des capacités de stockage nécessaires, qui s’élèvent à 2000 m3 au minimum, ou les louer.

Selon la publication, chaque opérateur est appelé à construire un premier lot de 10 stations-service. Une fois cette étape franchie, le ministère délivrera à ces promoteurs un agrément provisoire pour entamer l’activité de distribution. Les nouveaux entrants sont tenus de construire, par la suite, 20 autres stations-service chacun dans les délais pour lesquels ils se sont engagés. A la fin de cette phase, la tutelle délivrera à ces promoteurs les agréments définitifs.

Outre les 270 futures stations-service qui seront construites à terme par ces 9 nouveaux promoteurs, le Maroc compte 2.500 points de vente. Depuis l’arrêt de la raffinerie Samir en août 2015, l’approvisionnement en produits pétroliers se fait à travers les importations directes des sociétés de distribution pétrolière ayant des capacités de réception reliées aux ports, bien que celles-ci restent limitées. La capacité de stockage existante est estimée à 1.260 km3. S’y ajoute celle en projet, évaluée à 680 km3.