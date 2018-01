Divers sujets à la Une des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mercredi se focalisent sur nombre de sujets notamment la modernisation du service public, la politique du dĂ©veloppement, les manifestations de Jerada, le projet de loi sur le droit Ă l’information et le secteur de la distribution des hydrocarbures.+L’Economiste+ revient sur la modernisation du service public. Le journal affirme que cette modernisation semble « un Ă©ternel recommencement ».

« Elle ne rĂ©ussit que fugitivement lorsqu’elle arrive Ă contourner inerties organisationnelles et pesanteurs administratives », estime-t-il. Dans une sorte de « dĂ©sorganisation organisĂ©e », les ratĂ©s de la simplification administrative montrent bien que « le vĂ©ritable frein Ă la crĂ©ation d’entreprises n’est autre que la bureaucratie excessive », qui « continue de nourrir les chausse-trappes alors que plus que jamais le pays est appelĂ© Ă traquer la moindre piste de ressources », relève-t-il.

+Rissalat Al Oumma+ s’intĂ©resse Ă la politique du dĂ©veloppement. Le journal estime que la protection de la sociĂ©tĂ© et du processus de son dĂ©veloppement contre les consĂ©quences des « anomalies larvĂ©es » exige de tenir compte des règles du « dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© et durable » de telle manière Ă assurer la complĂ©mentaritĂ© de l’activitĂ© Ă©conomique et des autres activitĂ©s sociales et faire en sorte que les rĂ©sultats Ă©conomiques positifs aient un effet concret sur la situation sociale et les conditions de vie de la population.

Le Maroc dispose, aujourd’hui plus que jamais, de tous les Ă©lĂ©ments et les outils permettant d’Ă©laborer et faire aboutir une politique de dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ©, qui cadre avec les autres sphères du tissu Ă©conomique national, restime-t-il, soulignant que le dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© et sa philosophie sociale sont au cĹ“ur des grands choix du pays.

+Bayane Alyaoum+ aborde les manifestations de Jerada. Le quotidien souligne l’impĂ©ratif d’examiner les revendications lĂ©gitimes des protestataires et d’Ă©laborer un plan de dĂ©veloppement intĂ©grĂ©, qui permette un dĂ©collage Ă©conomique local susceptible de crĂ©er des emplois et remĂ©dier aux lacunes constatĂ©es au niveau du dĂ©veloppement de la rĂ©gion, soulignant la nĂ©cessitĂ© de se pencher sur les vĂ©ritables problèmes se rapportant Ă cette situation.

+Al Ahdath Al Maghribia+ rapporte que que la mouture finale du projet de loi relatif au droit d’accès Ă l’information est enfin prĂŞte. Il ne reste plus qu’Ă la voter. Une affaire de quelques jours.

Suite Ă son vote par la Chambre des dĂ©putĂ©s en juillet 2016, et quasiment après deux annĂ©es passĂ©es dans les travĂ©es de la Chambre des conseillers, le projet de loi sur le droit d’accès des citoyens Ă l’information auprès des administrations publiques est quasiment prĂŞt pour ĂŞtre votĂ©.

Selon le journal, les nombreux amendements qui, proposés par la majorité, faisaient traîner en longueur ce projet de loi. Une séance plénière sera programmée dans les prochains jours pour procéder au vote définitif de ce texte.

+Assabah+ se focalise sur les opĂ©rateurs du secteur de la distribution des hydrocarbures qui gardent jalousement leurs informations. Lahcen Daoudi, ministre des Affaires gĂ©nĂ©rales et de la gouvernance, leur a pourtant demandĂ© de communiquer Ă son dĂ©partement les prix pratiquĂ©s au niveau des stations-service, pour les besoins d’une application destinĂ©e Ă informer les consommateurs.

Le quotidien affirme que les opĂ©rateurs ont prĂ©textĂ© d’un manque de confiance, au vu de la manière dont ces informations sont gĂ©nĂ©ralement traitĂ©es. Les opĂ©rateurs, ajoute le quotidien, craignent la compĂ©titivitĂ©, d’autant que le secteur est toujours en cours de libĂ©ralisation. Ils n’ont d’ailleurs pas hĂ©sitĂ© Ă attirer l’attention de Daoudi quant Ă l’absence d’un cadre rĂ©glementaire les obligeant Ă communiquer ces informations sensibles.

Citée par le journal, une source professionnelle assure que seule une société de distribution de carburant a répondu à la demande du ministère, à savoir Afriquia.

Dans le mĂŞme sillage, +Al Ahdath Al Maghribia+ indique, que le prĂ©sident de la mission parlementaire a signalĂ© la programmation de rĂ©unions avec le directeur du budget du ministère des Finances, le groupement des pĂ©troliers du Maroc et les reprĂ©sentants des gĂ©rants des stations-service. Ces rĂ©unions, ajoute le journal, devraient sonner le compte Ă rebours de la mission parlementaire, puisqu’elles clĂ´tureront les auditions. Les parlementaires passeront ensuite Ă la phase de rĂ©daction du rapport tant attendu par les Marocains, pour s’enquĂ©rir de la rĂ©alitĂ© des prix dans le secteur.