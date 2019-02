Divers sujets à la Une quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mercredi traitent de nombre de sujets notamment le mémorandum d’entente Maroc-Mali en matière de gestion des politiques migratoires, la plateforme gazière de l’Oriental et la déclaration d’intention Maroc-Belgique en vue de renforcer leur coopération judiciaire.+Libération+ rapporte que le Maroc et le Mali ont signé un mémorandum d’entente de coopération en matière de gestion des politiques migratoires.

Ce mémorandum d’entente vise à mettre en place un cadre de coopération entre les deux pays qui permet d’une part le partage des acquis et des expériences dans le domaine de la gestion des affaires des communautés résidant à l’étranger et d’autre part, leur mobilisation pour le développement des deux pays. Il est question aussi de l’accompagnement visant une meilleure intégration éducative, culturelle et sociale des communautés marocaines et maliennes.

+Al Ahdat Al Maghribia+ informe que la région de Tendrara (Oriental) deviendra une plateforme productrice de gaz à l’horizon 2020, a annoncé l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM).

Sur un total de cinq puits creusés, entre 2016 et début 2019, par la compagnie d’exploration britannique, Sound Energy, deux puits présentent des quantités de gaz économiquement viables, selon des données de l’Office. Ce qui a poussé ce dernier à octroyer l’année dernière une licence d’exploitation à Sound Energy.

+Aujourd’hui le Maroc+ fait savoir que le Maroc et la Belgique ont signé une déclaration d’intention en vue de renforcer leur coopération judiciaire. Cette déclaration d’intention est de nature à développer la coopération bilatérale et la hisser à des niveaux prometteurs.

La déclaration a été signée par Mohamed Auajjar, ministre marocain de la Justice et son homologue belge Koen Geens, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur.

Le ministre marocain et Koen Geens avaient auparavant eu des entretiens portant notamment sur l’examen des moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et la Belgique dans le domaine judiciaire, ainsi que sur la dynamique de réformes que connaît le Maroc dans différents domaines, ajoute la publication.