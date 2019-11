Divers sujets au menu de la presse congolaise

La série d’actions entrepris par le gouvernement dans le cadre des prescriptions contenues dans l’accord signé avec le Fonds monétaire international (FMI), l’aggravation des érosions suite aux dernières pluies enregistrées à Brazzaville, l’intérêt des Américains au secteur agropastoral congolais et le début la semaine prochaine des éliminatoires de la 33ème de la CAN de football avec les Diables rouges à l’assaut des Lions de la Téranga sont les divers sujets traités ce mardi par la presse congolaise.« Accord Congo-FMI : le gouvernement passe aux actes concrets » titre Le Patriote à sa Une. Le journal ajoute que « dans le cadre des prescriptions contenues dans l’accord signé le 11 juillet dernier entre le Congo et le FMI le gouvernement (…) a décidé de réduire les subventions des produits pétroliers, de suspendre les exonérations fiscales et de revoir à la baisse les effectifs du personnel diplomatique, consulaire et assimilé du Congo à l’étranger. »

Certes, poursuit le Patriote « ce n’est certain pas encore suffisant, mais le chemin le plus long commence par le premier pas», soulignant que « par ces actes majeurs le gouvernement engage un pas de course des réformes porteuses d’espoir pour cet accord Congo-FMI ».

Le quotidien Les Dépêches de Brazzaville fait un zoom sur l’environnement avec les pluies qui s’abattent sur Brazzaville et signale que « outre les érosions existantes, ces pluies en causent d’autres qui menacent dangereusement les habitations et le réseau routier. »

Sur le même sujet, les journaux Epanza Makita, le Nouveau Regard et bien d’autres comme La Griffe déplorent l’indifférence des autorités face à ce phénomène d’érosion.

Ces quotidiens mettent l’accent sur la montée des eaux de pluie dans certains quartiers de Brazzaville. Une situation qui fait le bonheur des désœuvrés qui transportent des citoyens d’un bout du quartier à un autre moyennant 100 FCFA ou plus.

Abordant l’angle de la coopération, le quotidien Les Dépêches de Brazzaville fait écho de la volonté d’investir dans le secteur agropastoral au Congo manifestée au Premier ministre congolais, Clément Mouamba, par des hommes d’affaires de la société américaine « Eagle business solutions » en séjour au Congo.

Toujours sur ce volet coopération, Manager Horizon relaie la volonté du Japon à développer la riziculture au Congo.

À en croire le quotidien, « à cet effet le gouvernement nippon par l’entremise de son ambassadeur au Congo Horichi Karube a signé le 31 octobre dernier avec le gouvernement congolais un accord de financement de 1,1 milliard F.CFA, soit deux cent millions de yens. »

Sur le plan sportif, la presse congolaise annonce le début la semaine prochaine de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2021.

Le quotidien Le Patriote qualifie d’« un voyage de la peur » le déplacement en terre sénégalaise des Diables rouges du Congo pour y affronter le 13 novembre les Lions de la Teranga.