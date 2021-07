Divers sujets traités par la presse marocaine

Les allégations proférées par des médias français à l’encontre du Maroc, le tourisme du désert et la situation épidémiologique, sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce jeudi.+Aujourd’hui le Maroc+ écrit qu’en recourant à la justice en territoire français contre les diffamations publiées et relayées par des médias français, le Maroc donne la meilleure assurance quant au bien-fondé de sa position claire et transparente.

Au-delà de la vacuité flagrante de ces allégations, le Maroc continue au fil des jours d’apporter un autre type de réponses qui ne font que le renforcer sur la scène internationale, ajoute la publication.

« Sinon comment expliquer, par exemple, que de grandes entreprises mondiales continuent encore et toujours d’envisager leurs grands projets au Maroc si ce n’est que ces mêmes investisseurs se sentent en totale confiance quant à l’avenir », constate le quotidien.

Abordant la diversification de l’offre touristique, +Al Bayane+ souligne que « dans un souci permanent de varier les donnes du tourisme national, il est question de prospecter ce que l’on peut appeler +le tourisme du désert+ ».

A titre d’exemple, le journal cite le potentiel dont regorge une ville phosphorescente qu’est Dakhla ou encore la fameuse Merzouga aux confins de Zagora, mettant l’accent sur les richesses naturelles que renferment ces étendues de sable et de mer à perte de vue.

« On ne cessera, en fait, de s’enorgueillir de cet énorme avantage qui peut s’insérer dans le dynamisme ultra-grandissime dont font preuve les provinces du sud », observe-t-il.

+Al Ahdath Al Maghribia+ relève que la situation épidémiologique au Maroc continue d’enregistrer des records absolus. Le trend baissier enregistré jusqu’en juin dernier cède la place à une hausse de certains indicateurs. Mais la cadence de la vaccination rassure.

En effet, 9.428 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés mercredi et 6.971 nouveaux cas ont été recensés mardi. Le nombre de morts s’est élevé à 27 par jour, mardi 27 et mercredi 28 juillet, d’après les statistiques officielles du ministère de la Santé.

Des records absolus, en une journée exceptionnelle, fait remarquer le quotidien, ajoutant que plus d’un demi-million de personnes ont été vaccinées en une seule journée. En effet, 518.335 doses de vaccins ont été administrées en 24 heures, dont 459.035 premières doses pour les personnes âgées de 25 ans et plus, précise le quotidien.