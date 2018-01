Diversité dans les colonnes de la presse camerounaise

La première hĂ©catombe sur la route depuis le dĂ©but de l’annĂ©e, la visite d’inspection de la ConfĂ©dĂ©ration africaine de football (CAF) en rapport avec la Coupe continentale des nations (CAN) 2019, la vente publique de produits alimentaires non conformes aux normes, trĂ´naient en bonne place dans les colonnes des journaux camerounais parus lundi.«Dschang : une vingtaine de morts dans la falaise». Sur fond noir, Le Messager dĂ©crit les circonstances du grave accident de la route survenu pendant le week-end dans une localitĂ© de l’Ouest, s’Ă©tonnant par ailleurs de ce que toutes les initiatives depuis des annĂ©es, en matière de prĂ©vention, soient restĂ©es sans effets.

Selon Le Jour, l’accident a en rĂ©alitĂ© fait 23 morts, sans compter les dizaines de blessĂ©s, souvent graves et qui pourraient venir allonger la liste des disparus.

Au moment oĂą une enquĂŞte est ouverte et que le chauffeur, qui serait vivant, est recherchĂ©, Mutations et L’Essentiel, avec un regard larmoyant sur 2017, apprĂ©hendent dĂ©jĂ le «retour des hĂ©catombes» sur les routes du pays.

Selon le quotidien Ă capitaux publics Cameroon Tribune, c’est un car de transport clandestin, aux freins dĂ©faillants et affichant une immatriculation provisoire, qui a Ă©chouĂ© dans un ravin dans la nuit de samedi.

Pendant ce temps, le secteur des assurances, constate EcoMatin, reste «étonnamment muet» sur le phĂ©nomène des accidents routiers : alors que les entreprises qui le constituent sont en première ligne de la couverture des risques, on les a très peu entendues alors que le nombre de morts continue de s’afficher Ă la hausse.

Mais il n’y a pas que la route qui donne actuellement des insomnies, renchĂ©rit Le Messager qui sonne l’alerte, concernant la vente Ă ciel ouvert d’huiles vĂ©gĂ©tales, de plusieurs marques non conformes aux normes de santĂ© et de sĂ©curitĂ©.

«Alerte au poison dans nos assiettes» est le titre d’InfoMatin sur le mĂŞme sujet, et pour cette publication il est en effet difficile de croire que des denrĂ©es, ne remplissant pas les conditions phytosanitaires, aient pu se retrouver sur le marchĂ© sans le rĂ´le actif de rĂ©seaux internes Ă la sociĂ©tĂ© en charge du contrĂ´le de conformitĂ© et Ă la douane.

«Des sources proches du dossier ne sont pas loin de soupçonner les mĂŞmes acteurs vĂ©reux, qui pour de gros intĂ©rĂŞts financiers n’hĂ©sitent pas Ă empoisonner Ă grande Ă©chelle.»

Les marques d’huiles vĂ©gĂ©tales mises en cause sont tout simplement Ă Ă©viter, tranche Le Quotidien de l’Economie qui n’hĂ©site pas afficher les photos desdits produits.

Et ça ne va pas mieux sur le terrain des prĂ©paratifs de la CAN de football qu’accueille le pays en 2019, prĂ©vient DĂ©fis Actuels qui constate qu’Ă 15 mois du coup d’envoi de la compĂ©tition, non seulement une frĂ©nĂ©sie gĂ©nĂ©rale s’est emparĂ©e des pouvoirs publics mais que, plus grave, il est clair sur le terrain que plusieurs ratĂ©s et improvisations rythment les travaux d’infrastructures.

C’est sans doute conscient de cet Ă©tat de choses, glisse perfidement L’Anecdote, que le gouvernement a abondamment improvisĂ©, lors la visite des sites de la CAN Ă Garoua (Nord) par les inspecteurs de la CAF, dĂ©ployant des tonnes de folklore pour Ă©blouir les visiteurs plutĂ´t que de leur prĂ©senter les rĂ©alisations concrètes.

Laissons les inspecteurs travailler, constater par eux-mĂŞmes et se concerter avec les autoritĂ©s locales, avise Cameroon Tribune alors que, pour InfoMatin, «des indiscrĂ©tions font Ă©tat d’un premier satisfecit quant Ă la rĂ©alisation des chantiers d’infrastructures et Ă leur livraison dans les dĂ©lais fixĂ©s par le cahier de charges.

«Nous sommes quand mĂŞme des gens qui avons animĂ© la compĂ©tition chez les autres, dĂ©clare, dans le bihebdomadaire La MĂ©tĂ©o, l’ex-gardien de but international Joseph Antoine Bell. Nous avons remportĂ© 5 Coupes d’Afrique, nous sommes le seul pays Ă avoir remportĂ© tous ses trophĂ©es Ă l’Ă©tranger, chez les autres. Donc nous sommes un pays que les autres regardent comme Ă©tant exceptionnel, parce que nous n’avons pas gagnĂ© chez nous, nous avons toujours gagnĂ© chez les autres.»

Pour lui, malgrĂ© les Ă©cueils, il ne fait aucun doute que le Cameroun organisera une CAN mĂ©morable parce qu’il le doit bien au continent.

Sur les prises de position pessimistes, qui se multiplient dans les médias, le ministre des Sports, Bidoung Mkpatt, cité par Repères, appelle lui aussi à faire preuve de patriotisme.