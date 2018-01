Diversité de sujets à la Une des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mardi ont focalisĂ© leurs commentaires sur la situation de la CNOPS, la hausse des prix de fruits et lĂ©gumes, l’action du gouvernement en faveur des rĂ©gions touchĂ©es par le froid, la loi sur la grève et les prĂ©paratifs du onze national pour le Mondial.+L’Economiste+ revient sur la situation de la Caisse Nationale des Organismes de PrĂ©voyance Sociale (CNOPS), qui a rĂ©cemment dĂ©cidĂ© de supprimer les prospectus des Ă©lĂ©ments constitutifs du dossier de maladie. Le journal reproche Ă l’assureur maladie d’ĂŞtre « hermĂ©tique au changement », faisant savoir que l’assurĂ© « est exposĂ© Ă©ternellement Ă la logique implacable de la bureaucratie ».

Selon lui, il existe pourtant des moyens efficaces pour discipliner tout le monde, Ă savoir les technologies d’information, l’identifiant fiscal et le tiers payant.

+Al Alam+ revient sur la hausse des prix de fruits et lĂ©gumes. La publication estime que l’augmentation excessive des prix de fruits et lĂ©gumes n’est pas le corollaire des mauvaises conditions climatiques comme certaines parties veulent le faire croire, mais l’Ĺ“uvre de lobbies, qui attendent avec impatience ces mauvaises conditions pour en tirer profit et augmenter les prix, prĂ©cisant que les mauvaises conditions mĂ©tĂ©orologiques pourraient influer sur les prix des lĂ©gumes et fruits qui viennent d’ĂŞtre cueillis et offerts sur le marchĂ©, pas sur ceux qui Ă©taient dĂ©jĂ conservĂ©s dans de bonnes conditions.

Il reproche au gouvernement de masquer les vraies causes de cette hausse et de cautionner avec préméditation les actes des intermédiaires.

+Al Ittihad Al ichtiraki+ aborde les actions du gouvernement en faveur des migrants et des personnes touchĂ©es par le froid. Tout en vantant les efforts dĂ©ployĂ©s par le gouvernement et la Fondation Mohammed V pour la solidaritĂ© pour venir en aide aux personnes exposĂ©es aux intempĂ©ries, le journal estime qu’au lieu de solutions provisoires, le gouvernement doit chercher des solutions rapides, efficaces et durables.

Les pouvoirs publics et les organisations de la sociĂ©tĂ© civile doivent Ă©galement mettre en place des structures d’hĂ©bergement Ă destination des migrants qui dorment Ă la belle Ă©toile afin de les protĂ©ger des rigueurs du climat et renforcer ainsi la politique migratoire adoptĂ©e par le Maroc depuis plus de quatre ans.

+Al Ahdath Al Maghribia+ rapporte que la loi organique sur le droit de grève, prĂ©vue par l’article 29 de la Constitution et dont le projet avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ© par le gouvernement Benkirane et adoptĂ© par le Conseil des ministres, fin septembre 2016, Ă la première Chambre, est Ă nouveau Ă l’ordre du jour du gouvernement, après deux annĂ©es de statu quo.

Le quotidien ajoute que le ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle, Mohamed Yatim, a transmis des correspondances aux syndicats pour les inviter Ă formuler leurs propositions par rapport au texte initial, dont les dispositions avaient Ă©tĂ© vivement critiquĂ©es. En effet, au moment oĂą il avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©, le projet de loi sur la grève avait Ă©tĂ© dĂ©criĂ© par les syndicats qui ont accusĂ© le gouvernement de se ranger du cĂ´tĂ© du patronat et ont exigĂ© son retrait immĂ©diat. Aujourd’hui, l’initiative du gouvernement fait suite Ă la rencontre entre les deux parties, il y a de cela deux semaines.

Au volet sportif, le mĂŞme journal fait savoir que la FĂ©dĂ©ration royale marocaine de football (FRMF) consacrera 20 millions de dirhams pour la prĂ©paration des Lions de l’Atlas.

Dans le dĂ©tail, la FRMF a obtenu 15 millions de dirhams de la part de la FIFA et, plus rĂ©cemment, la CAF a consacrĂ© 5 millions de dirhams pour chacun des pays qui iront dĂ©fendre les couleurs de l’Afrique en Russie. L’objectif pour les deux institutions c’est de permettre Ă l’ensemble des participants de se prĂ©parer dans de bonnes conditions.

La pĂ©riode de prĂ©paration pour les poulains d’HervĂ© Renard commencera au mois de mars prochain avec deux matchs amicaux prĂ©vus. La première rencontre se jouera le 23 mars Ă Londres face Ă la Serbie et ensuite ce sera le tour de l’OuzbĂ©kistan Ă Casablanca quatre jours plus tard. Ce premier rassemblement commencera le 18 mars, Ă Rabat, et se poursuivra jusqu’au 27 du mĂŞme mois après la rencontre face Ă la formation asiatique.

Le second stage de prĂ©paration sera organisĂ© en Suisse au mois de mai et durant lequel les Lions de l’Atlas affronteront, cette fois, deux Ă©quipes europĂ©ennes.