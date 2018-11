Diversité de sujets à la Une des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce samedi se focalisent sur nombre de sujets notamment l’échange des renseignements pour faire face au terrorisme, l’action du gouvernement et la finale de la Coupe du trône, prévue dimanche à Rabat.+Akhbar Al Yaoum+ écrit que l’échange de données de renseignements constitue une arme sécuritaire pour mieux lutter contre le terrorisme, le trafic en tout genre et la traite des êtres humains. Cette approche a été proposée par le Maroc à la réunion des parquets généraux compétents dans la lutte contre le terrorisme du Maroc, de l’Espagne, de la France et de la Belgique.

Selon le quotidien, cette réunion, tenue les 14 et 15 novembre à Valence, dans l’Est de l’Espagne, a été axée sur l’examen des moyens et outils de la lutte antiterroriste.

Dans ce cadre, précisent les sources du quotidien, le procureur général du roi près la Cour d’appel de Rabat, compétent en matière de lutte contre le terrorisme, Moulay Hassan Daki et ses homologues européens, ont souligné la nécessité d’évaluer le niveau de coopération entre les parquets généraux concernés, d’opter pour l’échange d’informations, d’expérience et de jurisprudence en matière de lutte contre ces formes de criminalité internationale.

De même, ils ont appelé au renforcement de la coopération judiciaire et l’exploitation des données de renseignements des pays amis pour contrer le danger que représente le terrorisme sous toutes ses formes.

+Al Ahdath Al Maghribia+ fait savoir que le chef du gouvernement est remonté contre les membres de son équipe en s’emportant face au manque d’assiduité des ministres lors du débat, au Parlement, du projet de loi de Finances. Citant une source au gouvernement, le journal précise que le chef de l’Exécutif a exigé plus d’assiduité de la part de ses ministres.

La colère des députés, surtout de l’opposition, c’est-à-dire du PAM et de l’Istiqlal, à l’encontre des ministres, est encore plus manifeste. En effet, ils ont protesté et même menacé de boycotter le reste du débat du Projet de Loi de Finances. Les députés ont ainsi piqué une colère, dans la nuit de jeudi à vendredi, lors de l’examen de la deuxième partie (les dépenses) des budgets sectoriels des différents ministères, rapporte le journal.

Seuls les ministres de l’Economie et des finances et celui chargé des relations avec le Parlement étaient présents lors du débat général portant sur la deuxième partie du PLF, affirme le journal. Les députés du PAM et de l’Istiqlal, exaspérés, ont fini par se retirer au début de la deuxième séance de débat des budgets sectoriels alors que le ministre chargé des relations avec le Parlement, Mustapha El Khalfi, s’apprêtait à répondre à leurs interventions au nom des autres membres du gouvernement.

+Le Matin+ rapporte que la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) devra signer l’année prochaine son premier contrat-programme avec l’Etat. Le cadre contractuel en cours de finalisation comprendra plusieurs axes dont le développement de la couverture sociale pour les travailleurs salariés et non-salariés et d’une offre de services de qualité. Sans oublier l’amélioration de la qualité et du coût des prestations.

Côté sport, +Assabah+ informe que le complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat accueillera, dimanche 18 novembre, la finale de la Coupe du trône. Une finale pas vraiment attendue puisqu’elle opposera le tombeur du Wydad en demi-finale, la Renaissance sportive de Berkane, à la surprenante équipe du Widad de Fès, qui évolue en Botola 2 et qui a réussi la prouesse d’éliminer le Raja de Casablanca en demi-finale.

Selon le journal arabophone, la rencontre débutera une heure avant le l’horaire précédemment annoncé, puisque le coup d’envoi aura lieu à 15 heures, dimanche. Le nombre de tickets remis aux deux clubs a également été dévoilé puisque la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a offert à chacun des deux clubs 17.000 billets pour ensuite les distribuer à leurs supporters respectifs.

Ces billets ont d’ailleurs été pris d’assaut par les supporters des deux clubs, révèle encore le journal.

Cette rencontre revêt également une grande importance sur le plan sécuritaire. Plusieurs centaines d’agents des forces de l’ordre ont été mobilisés pour sécuriser cette finale. Nombre d’entre eux seront disséminés tout au long de la route nationale n°1 et l’autoroute reliant Fès à Rabat.